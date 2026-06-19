Sarmiento aplastó a Banfield con una goleada y da pelea en el Anual

El conjunto Profesor fue ampliamente superior y se impuso por 5 a 0 en La Curva, en el inicio de la décima fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol. Con este resultado, llegó a los 15 puntos en la Zona Banda.

Hoy 18:18

Sarmiento protagonizó una actuación contundente y derrotó por 5 a 0 a Banfield en el encuentro que abrió la décima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol. El partido se disputó en la cancha de Villa Unión, donde el equipo bandeño mostró una clara superioridad de principio a fin.

La apertura del marcador llegó a los 47 minutos del primer tiempo, cuando Salto apareció para establecer el 1 a 0 antes del descanso. En el complemento, Sarmiento no bajó la intensidad y amplió rápidamente la diferencia con los tantos de Torres, a los 13 minutos, y Díaz Cantoni, a los 17, dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

Lejos de conformarse, el conjunto ganador siguió buscando el arco rival y aumentó la ventaja a los 37 minutos gracias a la conquista de Ponce. Ya sobre el final del compromiso, Sánchez selló el definitivo 5 a 0, coronando una tarde perfecta.

Con este resultado, Sarmiento alcanzó los 15 puntos y se mantiene en el tercero en la Zona Banda. En la próxima jornada recibirá a Instituto Santiago por la undécima fecha.

En tanto, Banfield continúa atravesando un presente complicado. El equipo permanece en el último lugar de la zona con apenas 3 unidades y todavía no pudo conseguir una victoria en el certamen. Su próximo compromiso será frente a Agua y Energía, con la necesidad de cambiar el rumbo y comenzar a sumar.