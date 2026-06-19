Fuerte choque entre dos motocicletas dejó tres heridos, entre ellos una menor de 13 años

El accidente en el barrio Aeropuerto. La adolescente fue trasladada al Cepsi, mientras que los dos conductores fueron derivados al Hospital Regional con diversas lesiones.

Hoy 19:48

Un violento siniestro vial se registró durante la tarde de este viernes en el barrio Aeropuerto de la ciudad Capital, donde dos motocicletas colisionaron de frente y tres personas resultaron lesionadas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 14, sobre calle Madre de Ciudades, entre calles 19 y Comandante Espora, frente al cajero automático ubicado en inmediaciones del Aeropuerto.

De acuerdo con las fuentes policiales, uno de los vehículos involucrados fue una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, conducida por un joven de 30 años domiciliado en la localidad de Puestito de San Antonio, quien viajaba acompañado por una adolescente de 13 años.

El segundo rodado era una Honda Navi, que era guiada por un joven de 26 años con domicilio en el barrio Aeropuerto.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos chocaron frontalmente, provocando que sus ocupantes sufrieran diversas lesiones.

A raíz del impacto, personal de emergencias trasladó a los dos conductores hacia el Hospital Regional, mientras que la menor fue derivada al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 49, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.