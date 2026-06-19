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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 14º
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Valeria Facelli pasó por Panorama Play y conquistó al público con su voz

La cantante santiagueña visitó el programa de streaming "¿Qué no me has visto?", donde compartió experiencias personales e interpretó algunas de sus canciones en vivo.

Hoy 20:19
Valeria Facelli

La cantante santiagueña Valeria Facelli fue una de las protagonistas de la jornada de este viernes en el programa de streaming "¿Qué no me has visto?", que se emite por Panorama Play, donde compartió una cálida charla con los conductores y deleitó a la audiencia con su talento musical.

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En un clima distendido y cercano, Facelli habló sobre su presente profesional, sus proyectos y la relación que mantiene con el público santiagueño, que la acompaña en cada presentación.

Además de las anécdotas y reflexiones, la cantante interpretó algunos temas en vivo, demostrando una vez más la calidad de su voz y su conexión con la música.

La participación de Valeria Facelli fue celebrada por los seguidores del programa, que pudieron conocer más sobre su historia y disfrutar de una propuesta artística que combinó música, recuerdos y emociones en una misma transmisión.

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