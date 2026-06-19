El gobernador Elías Suárez ordenó relevar al jefe del Cuerpo de Infantería tras la tragedia vial

También se ordenó una auditoría interna para determinar posibles responsabilidades administrativas.

Hoy 20:55

Por disposición del gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, fue relevado de sus funciones el comisario Ignacio Zurita, quien se desempeñaba como jefe del Cuerpo Guardia de Infantería y era el superior directo del cabo primero Jonathan Alexis Jiménez, conductor del móvil policial involucrado en el choque fatal ocurrido el jueves por la noche en la intersección de Antenor Álvarez y avenida Lugones.

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La decisión se conoció mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas por el siniestro que terminó con la muerte de Yohana Ibañez, de 38 años, y Sergio Gordillo, de 40, además de dejar herida a una niña de 8 años.

De acuerdo con las actuaciones en curso, el patrullero perteneciente al Cuerpo Guardia de Infantería impactó contra una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas. Tras el hecho, los dos efectivos que viajaban en el móvil fueron aprehendidos y sometidos a exámenes toxicológicos y de alcoholemia por disposición del Ministerio Público Fiscal.

Ordenan una auditoría interna y revisarán antecedentes médicos

En paralelo a la investigación judicial, la Policía de la Provincia dispuso una auditoría interna para analizar las circunstancias que rodearon el siniestro vial protagonizado por el móvil policial.

La medida apunta a relevar antecedentes, revisar actuaciones y determinar si existieron responsabilidades administrativas vinculadas al hecho que dejó dos personas fallecidas y una niña gravemente herida.

Además, se realizará una revisión de documentación y procedimientos internos relacionados con los efectivos involucrados, cuyos resultados serán incorporados a las actuaciones que se desarrollan dentro de la fuerza.