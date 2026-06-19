Tomás Aranda asoma como el nuevo dueño de la camiseta número 10 de Boca tras la salida de Cavani

Todo indica que el volante, una de las grandes apariciones del club en la última temporada, es el principal candidato para heredar el emblemático dorsal.

Hoy 20:55

La salida de Edinson Cavani, quien dejó de formar parte del plantel al rescindir su vínculo tras no ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, abrió un lugar muy especial dentro de Boca Juniors. La camiseta número 10, símbolo de grandes ídolos de la institución, quedó sin dueño y todas las miradas apuntan a Tomás Aranda.

Con apenas 19 años, el talentoso mediocampista ofensivo se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico gracias a su personalidad, desequilibrio y capacidad para asumir responsabilidades dentro del campo. Su irrupción en la Primera División despertó entusiasmo entre los hinchas y también llamó la atención fuera del club.

Aranda debutó a principios de año y, pese a su corta trayectoria, mostró una madurez poco habitual para su edad. Su desparpajo incluso convenció a Lionel Scaloni, que lo convocó para entrenarse con la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026. El entrenador destacó públicamente su confianza y su estilo de juego, remarcando que solo necesita continuidad para seguir creciendo.

Aunque sus estadísticas registran 20 partidos, un gol y dos asistencias, su influencia va más allá de los números. Cada vez que entra en contacto con la pelota, aporta cambio de ritmo e imaginación, características que llevaron a muchos a considerarlo el heredero natural de una camiseta con enorme peso en la historia del club.

De cara al segundo semestre, en el que Boca Juniors afrontará la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, Tomás Aranda buscará consolidarse como una pieza clave del equipo. Si finalmente recibe la número 10, será una clara muestra de confianza de la institución y una gran responsabilidad para una de las promesas con mayor proyección del fútbol argentino.