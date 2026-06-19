La madre de Villarruel apuntó contra Milei y habló de posibles celos por la popularidad de la vicepresidenta

Diana De Stefani se refirió a la interna entre el Presidente y la titular del Senado. También aseguró que Karina Milei tiene una fuerte influencia en las decisiones del Gobierno.

Hoy 20:57

En medio de la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, la madre de la titular del Senado, Diana De Stefani, realizó fuertes declaraciones públicas en las que cuestionó al mandatario y deslizó que el conflicto podría estar relacionado con la popularidad de su hija.

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Durante una entrevista radial, De Stefani sostuvo que Villarruel conserva un importante respaldo entre distintos sectores de la sociedad y consideró que ese factor podría generar tensiones dentro del oficialismo.

“Ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores. Mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, afirmó al referirse al desempeño electoral de la fórmula presidencial.

Consultada sobre la posibilidad de que el Presidente sintiera celos por la imagen de la vicepresidenta, respondió: “Siento que sí, puede ser. Él o su hermana”.

La madre de Villarruel también hizo referencia al rol de Karina Milei dentro del Gobierno y aseguró que es una figura central en la toma de decisiones. No obstante, aclaró que su hija nunca le habló específicamente de un enfrentamiento con la funcionaria.

“No me habló de eso. Lo que me dijo es que gobierna la hermana”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó la relación entre Milei y Villarruel y sostuvo que una mayor armonía entre ambos dirigentes podría beneficiar al país. “Si se llevaran bien, le iría mejor a la Argentina”, afirmó.

Asimismo, señaló que mantiene escasa comunicación con su hija debido a preocupaciones vinculadas a cuestiones de seguridad y espionaje, motivo por el cual evitan intercambiar información sensible con anticipación.

Por último, destacó la trayectoria política de la vicepresidenta y aseguró que logró alcanzar el cargo sin el respaldo de estructuras partidarias tradicionales. Además, valoró su desempeño al frente del Senado y la definió como una dirigente con identidad política propia y proyección futura.

Las declaraciones de De Stefani se producen en un contexto de creciente distanciamiento entre la Casa Rosada y la Vicepresidencia, una situación que en los últimos meses quedó expuesta en distintos episodios y diferencias públicas entre ambos sectores del oficialismo.