La intendente Fuentes y el secretario Benavente encabezaron el acto de promesa de cariño a la bandera de la nación

La ceremonia dio comienzo con la exhibición de paracaidismo realizada por oficiales del Ejército Argentino portando las enseñas nacional, provincial y municipal ante el aplauso de familias, docentes y alumnos.

Hoy 21:37

Más de 1.300 alumnos de sala de 5 de los jardines de infantes municipales, realizaron la promesa de cariño a la bandera nacional, en un acto que fue encabezado por la Intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, en las instalaciones del Club Güemes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Mi agradecimiento a todo el sistema educativo y a los niños que ha realizado su promesa a la bandera, como símbolo de lo que somos como argentinos y acompañados por sus familias. Entendemos que es fundamental la educación en nuestros jardines de infantes municipales y el crear el ser argentino para que podamos llevarlo con orgullo”, remarcó la jefa comunal.

De la misma manera, resaltó que en el marco del trabajo permanente con los jardines, el servicio educativo municipal ha incorporado el jardín N°27 “Papa Francisco” y a partir de allí consolidar el crecimiento, pensado en dos ejes como son el medio ambiente y la tecnología.

Asimismo dijo que en esa tarea junto al secretario de Coordinación "se trabaja para consolidar esos ejes de gestión para permitir la formación de los niños y sobre todo en el cuidado del planeta, entendiendo la tecnología como una herramienta para desenvolverse en la vida".

La ceremonia dio comienzo con la exhibición de paracaidismo realizada por oficiales del Ejército Argentino portando las enseñas nacional, provincial y municipal ante el aplauso de familias, docentes y alumnos.

Continuó con la expresión artística a cargo de los profesores de educación física, docentes y alumnos y cerró con la toma de promesa de cariño a la bandera.