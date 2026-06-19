Jennifer López expone su majestuosa mansión en California

Jennifer López revela detalles de su lujosa mansión en California, donde el diseño y el confort reflejan su exitoso estilo de vida.

Hoy 23:25

La reconocida cantante y compositora Jennifer López, de 56 años, sigue brillando en la industria del entretenimiento. Su carrera, que abarca varias décadas, le ha permitido disfrutar de una mansión de lujo en California, donde cada rincón refleja su estilo de vida opulento.

En sus redes sociales, JLo comparte imágenes de su hogar, destacando su impresionante exterior, que cuenta con un porche que se asemeja a un salón y una amplia piscina con jacuzzi. Este espacio es ideal para relajarse y disfrutar del clima soleado de la región.

La artista reside actualmente en Hidden Hills, una exclusiva comunidad cerrada ubicada en el área de Los Ángeles, California. Esta localidad es conocida por su enfoque en la privacidad y la posibilidad de socializar con amigos y familiares, lo que se refleja en el amplio espacio exterior diseñado para reuniones.

La decoración de su hogar combina un estilo clásico con toques modernos, creando un ambiente que evoca el glamour de los años 60 y el encanto de Palm Springs. El espacio exterior ha sido diseñado como un verdadero oasis de verano, donde la elegancia y los detalles de lujo predominan.

El porche, concebido como una extensión de la casa, incluye elementos de interiorismo como lámparas de araña, cortinas de lino y una chimenea de gran tamaño, lo que aporta un aire acogedor y sofisticado. Este diseño permite disfrutar tanto del interior como del exterior de la propiedad.

Además, el jardín está equipado con rincones ideales para el descanso, incluyendo una mesa y sillas de hierro forjado que añaden un toque retro. Este espacio no solo está destinado a ser un área exterior, sino que busca ser un lugar de reunión cómodo y atractivo para recibir invitados.

La piscina, que cuenta con un jacuzzi integrado, es uno de los elementos más destacados del hogar. Rodeada de un solárium decorado con hamacas, su diseño en tonos cálidos contrasta maravillosamente con el azul del agua, creando un ambiente veraniego y acogedor. Este entorno refleja el estilo de vida californiano que promueve la conexión con la naturaleza y el disfrute del tiempo al aire libre.