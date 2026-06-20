Autoridades del STJ asistieron a la reunión de la Junta Federal de Cortes

Los Dres. López Alzogaray y Llugdar participaron, de manera presencial, en el encuentro que reúne a magistrados de las máximas instancias judiciales provinciales.

Hoy 00:43

El Poder Judicial de Santiago del Estero estuvo presente en la reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires (JU.Fe.Jus.), que se concretó en la sede porteña de la entidad, durante la mañana de hoy.

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En ese marco, los Dres. Federico López Alzogaray y Eduardo Llugdar, presidente y vicepresidente primero del STJ, respectivamente, participaron en las deliberaciones, cuya apertura estuvo a cargo de la presidente, Dra. Emilia María Valle, y que continuó con la lectura del acta del temario abordado en el encuentro anterior.

En ese marco, la Comisión Directiva de la Ju.Fe.Jus. emitió una declaración en la que cuestionó el decreto Nº 467/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que modifica los mecanismos de selección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores del fuero federal.

En ese sentido, los firmantes sostuvieron que la integración de la Corte Suprema y tribunales inferiores debe respetar, de manera armónica indivisible, los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica.

Asimismo, se trató la adhesión operativa al Bus Federal de Justicia, como canal tecnológico de cooperación judicial regional y aplicación a protocolos acordados.

Dicha incorporación tendrá por finalidad facilitar, agilizar y dotar de trazabilidad a las comunicaciones judiciales, solicitudes de cooperación, intercambio de documentación electrónica, remisión de constancias, pedidos de informes, alertas institucionales y demás comunicaciones que las partes acuerden instrumentar, en el marco de sus respectivas competencias. También se puntualizó que la utilización del BUS Federal de Justicia tendrá carácter estrictamente instrumental, tecnológico y operativo.

Por otra parte, los magistrados celebraron la firma del Convenio Marco de colaboración y asistencia técnica entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Junta Federal de Cortes, cuyo objeto es establecer vínculos de cooperación para el desarrollo conjunto de proyectos, la promoción de relaciones institucionales y la creación de un marco de cooperación y asistencia técnica orientado a la implementación de políticas avanzadas de innovación en la gestión y modernización institucional a través de la adopción de nuevas tecnologías, entre otros puntos.

En tanto, los participantes concretaron la firma del Memorando de Entendimiento, entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Ju.Fe.Jus, cuyo propósito es establecer un marco amplio de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes, con carácter no exclusivo, en áreas de interés común vinculadas al fortalecimiento institucional y la mejora del sistema de justicia.