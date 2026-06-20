Episodio de violencia en San Miguel de Tucumán deja un fallecido

El gobernador Osvaldo Jaldo lamenta el episodio de violencia en San Miguel de Tucumán que dejó un muerto y un herido, destacando la complejidad de su prevención.

Hoy 01:19

El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció este viernes sobre el grave episodio de violencia ocurrido en la tarde del jueves en el centro de San Miguel de Tucumán, que resultó en la muerte de un ex militar y un joven cuidacoches herido de bala. El trágico hecho tuvo lugar en calle General Paz al 500, en Barrio Sur, y está siendo investigado por la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal.

Durante una rueda de prensa, el mandatario provincial expresó su pesar por lo sucedido y consideró que se trató de un episodio excepcional, difícil de anticipar a pesar de las medidas preventivas implementadas por el Estado. Jaldo afirmó que las características del caso complicaban cualquier posibilidad de prevención previa, mencionando que “son hechos aislados” que escapan al control.

El Gobernador subrayó que la Provincia mantendrá las políticas de seguridad y resaltó la presencia policial en el área céntrica de la capital. “Vamos a seguir reforzando la seguridad. Dentro de las cuatro avenidas es donde más policía hay, un policía en cada esquina, que es lo que nos pedía la sociedad”, indicó.

Asimismo, Jaldo vinculó este tipo de situaciones con problemáticas sociales y personales que pueden llevar a desenlaces graves. En este contexto, hizo un llamado a fortalecer los vínculos familiares y comunitarios para detectar situaciones de vulnerabilidad. “Hay que transmitir tranquilidad, más paz y unión” afirmó el Gobernador.

Respecto al dispositivo de seguridad en el microcentro, el mandatario explicó el rol de los efectivos recientemente incorporados a la fuerza provincial. “Los policías en cada esquina son los PTP, los recién incorporados a la Policía de Tucumán, pero tienen un arma más importante: la radio”, destacó Jaldo.

El Gobernador también sostuvo que la seguridad cuenta con recursos y presencia territorial, aunque advirtió sobre las limitaciones para impedir la totalidad de los delitos. “Lo que no podemos evitar e impedir es el 100 por ciento de los hechos”, manifestó, refiriéndose a la naturaleza impredecible de estos incidentes.

Consultado sobre la implementación de la Ley Provincial N.º 9923 de Salud Mental, sancionada en 2025, Jaldo informó que el proceso de reglamentación está en marcha. “Fiscalía de Estado está trabajando con la ministra de Educación y con una comisión del Poder Legislativo para hacer la reglamentación”, detalló.

Finalmente, el Gobernador anticipó que la normativa podría aplicarse en el corto plazo, resaltando la necesidad de profundizar las políticas públicas relacionadas con la salud mental ante las circunstancias actuales que enfrenta la sociedad.