Sobre el final, Alemania reaccionó, se lo dio vuelta a Costa de Marfil y avanzó de fase en el Mundial 2026

En el Estadio Toronto, el seleccionado alemán lo ganó agónicamente por 2 a 1 por la segunda fecha del Grupo E y se metió en los 16avos de final.

Hoy 19:05

Alemania sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar por 2 a 1 a Costa de Marfil y sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann estuvo 38 minutos en desventaja y parecía al borde de una eliminación inesperada, aunque reaccionó en el momento justo para mantener vivo su sueño mundialista.

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Desde el inicio, los alemanes asumieron el protagonismo con el dominio de la pelota y generaron las primeras situaciones de peligro. Incluso llegaron a convertir a través de Aleksandar Pavlović, pero el tanto fue invalidado por una infracción sobre el arquero Yahia Fofana. Sin embargo, tras la pausa de hidratación, Costa de Marfil golpeó con una gran acción individual de Yan Diomande, que terminó con Franck Kessié aprovechando un rebote para establecer el 1 a 0.

El gol desacomodó a Alemania, que mostró signos de nerviosismo y tuvo dificultades para controlar los veloces ataques africanos. Joshua Kimmich sufrió constantemente por su sector y Kessié volvió a inquietar llegando desde atrás, mientras el conjunto marfileño desperdiciaba varias oportunidades para ampliar la diferencia y dejar prácticamente sentenciado el partido.

Con el correr de los minutos, el desgaste físico comenzó a pasar factura en Costa de Marfil y los europeos recuperaron el control del juego. Allí apareció la mano de Nagelsmann, que encontró la solución en el banco de suplentes con el ingreso de Deniz Undav.

El delantero del Stuttgart cambió el destino del encuentro con una actuación decisiva. Primero empujó la pelota debajo del arco para marcar el empate y, cuando el reloj marcaba los 93 minutos, giró dentro del área y sacó un potente remate de zurda que desató el festejo alemán y selló el 2 a 1 definitivo.

Con una remontada llena de carácter, Alemania volvió a superar una instancia eliminatoria mundialista después de doce años y dejó en claro que, pese a los antecedentes recientes, sigue siendo una selección capaz de competir al máximo nivel. El triunfo la instala entre los equipos a seguir de cerca en la recta decisiva del Mundial 2026.