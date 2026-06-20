Sobre el final, Alemania reaccionó, se lo dio vuelta a Costa de Marfil y avanzó de fase en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo E
Alemania 2
Costa de Marfil 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo F
Países Bajos 5
Suecia 1
FINALIZADO
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
13:00 Grupo H
España -
Arabia Saudita -
21 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Sobre el final, Alemania reaccionó, se lo dio vuelta a Costa de Marfil y avanzó de fase en el Mundial 2026

En el Estadio Toronto, el seleccionado alemán lo ganó agónicamente por 2 a 1 por la segunda fecha del Grupo E y se metió en los 16avos de final.

Hoy 19:05
Alemania festejo

Alemania sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar por 2 a 1 a Costa de Marfil y sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann estuvo 38 minutos en desventaja y parecía al borde de una eliminación inesperada, aunque reaccionó en el momento justo para mantener vivo su sueño mundialista.

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Desde el inicio, los alemanes asumieron el protagonismo con el dominio de la pelota y generaron las primeras situaciones de peligro. Incluso llegaron a convertir a través de Aleksandar Pavlović, pero el tanto fue invalidado por una infracción sobre el arquero Yahia Fofana. Sin embargo, tras la pausa de hidratación, Costa de Marfil golpeó con una gran acción individual de Yan Diomande, que terminó con Franck Kessié aprovechando un rebote para establecer el 1 a 0.

El gol desacomodó a Alemania, que mostró signos de nerviosismo y tuvo dificultades para controlar los veloces ataques africanos. Joshua Kimmich sufrió constantemente por su sector y Kessié volvió a inquietar llegando desde atrás, mientras el conjunto marfileño desperdiciaba varias oportunidades para ampliar la diferencia y dejar prácticamente sentenciado el partido.

Con el correr de los minutos, el desgaste físico comenzó a pasar factura en Costa de Marfil y los europeos recuperaron el control del juego. Allí apareció la mano de Nagelsmann, que encontró la solución en el banco de suplentes con el ingreso de Deniz Undav.

El delantero del Stuttgart cambió el destino del encuentro con una actuación decisiva. Primero empujó la pelota debajo del arco para marcar el empate y, cuando el reloj marcaba los 93 minutos, giró dentro del área y sacó un potente remate de zurda que desató el festejo alemán y selló el 2 a 1 definitivo.

Con una remontada llena de carácter, Alemania volvió a superar una instancia eliminatoria mundialista después de doce años y dejó en claro que, pese a los antecedentes recientes, sigue siendo una selección capaz de competir al máximo nivel. El triunfo la instala entre los equipos a seguir de cerca en la recta decisiva del Mundial 2026.

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