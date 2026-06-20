Ecuador no pudo con Curazao y complicó su clasificación en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo E
Ecuador 0
Curazao 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Alemania 2
Costa de Marfil 1
FINALIZADO
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
13:00 Grupo H
España -
Arabia Saudita -
21 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Ecuador no pudo con Curazao y complicó su clasificación en el Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece no pasó del 0 a 0 en el Kansas City Stadium, por la segunda fecha del Grupo E.

20/06/2026
Ecuador Curazao

Ecuador no pudo aprovechar su amplio dominio y empató 0 a 0 frente a Curazao en un partido correspondiente al Grupo E del Mundial 2026. Luego de la derrota sufrida en el debut ante Costa de Marfil, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece necesitaba una victoria para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación, pero se topó con una actuación extraordinaria del arquero Eloy Room.

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Desde el inicio, La Tri tomó el control del encuentro con un planteo ofensivo que incluyó una línea de tres defensores y carrileros bien adelantados. A los dos minutos, Enner Valencia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador tras quedar mano a mano con el arquero rival, aunque definió débil y permitió la primera gran intervención de Room.

El desarrollo del primer tiempo mostró un claro dominio ecuatoriano, con una posesión cercana al 75 por ciento y constantes aproximaciones sobre el área rival. Sin embargo, la falta de eficacia y las atajadas del guardameta de Curazao impidieron que el conjunto sudamericano pudiera reflejar esa superioridad en el resultado.

En el complemento, Beccacece buscó mayor peso ofensivo con el ingreso de Kevin Rodríguez, mientras que Gonzalo Plata estuvo muy cerca de romper el cero con un potente cabezazo que volvió a encontrar una espectacular respuesta de Room. En medio de ese asedio, Curazao también tuvo sus oportunidades de contraataque, pero apareció Hernán Galíndez con dos intervenciones decisivas para sostener el empate.

Con el correr de los minutos, el arquero caribeño continuó agrandando su figura al contener remates de Valencia, Plata y Rodríguez, convirtiéndose en el gran responsable de mantener el arco invicto. A pesar de insistir hasta el final, Ecuador no encontró los caminos para quebrar la resistencia rival.

El empate sin goles dejó a Ecuador en una situación delicada en el Grupo E del Mundial 2026. Ahora, el seleccionado de Sebastián Beccacece deberá buscar un resultado positivo en la última jornada frente a Alemania y depender de otros resultados para mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda.

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