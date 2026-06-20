Ecuador no pudo con Curazao y complicó su clasificación en el Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece no pasó del 0 a 0 en el Kansas City Stadium, por la segunda fecha del Grupo E.

20/06/2026

Ecuador no pudo aprovechar su amplio dominio y empató 0 a 0 frente a Curazao en un partido correspondiente al Grupo E del Mundial 2026. Luego de la derrota sufrida en el debut ante Costa de Marfil, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece necesitaba una victoria para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación, pero se topó con una actuación extraordinaria del arquero Eloy Room.

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Desde el inicio, La Tri tomó el control del encuentro con un planteo ofensivo que incluyó una línea de tres defensores y carrileros bien adelantados. A los dos minutos, Enner Valencia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador tras quedar mano a mano con el arquero rival, aunque definió débil y permitió la primera gran intervención de Room.

El desarrollo del primer tiempo mostró un claro dominio ecuatoriano, con una posesión cercana al 75 por ciento y constantes aproximaciones sobre el área rival. Sin embargo, la falta de eficacia y las atajadas del guardameta de Curazao impidieron que el conjunto sudamericano pudiera reflejar esa superioridad en el resultado.

En el complemento, Beccacece buscó mayor peso ofensivo con el ingreso de Kevin Rodríguez, mientras que Gonzalo Plata estuvo muy cerca de romper el cero con un potente cabezazo que volvió a encontrar una espectacular respuesta de Room. En medio de ese asedio, Curazao también tuvo sus oportunidades de contraataque, pero apareció Hernán Galíndez con dos intervenciones decisivas para sostener el empate.

Con el correr de los minutos, el arquero caribeño continuó agrandando su figura al contener remates de Valencia, Plata y Rodríguez, convirtiéndose en el gran responsable de mantener el arco invicto. A pesar de insistir hasta el final, Ecuador no encontró los caminos para quebrar la resistencia rival.

El empate sin goles dejó a Ecuador en una situación delicada en el Grupo E del Mundial 2026. Ahora, el seleccionado de Sebastián Beccacece deberá buscar un resultado positivo en la última jornada frente a Alemania y depender de otros resultados para mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda.