Detención de joven por estafas bancarias en Concepción del Bermejo

Una mujer de 23 años fue detenida en Concepción del Bermejo por su vinculación a un caso de estafas bancarias en Corrientes.

Hoy 03:18

El reciente operativo policial en Concepción del Bermejo ha resultado en la detención de una mujer de 23 años, quien enfrentaba un pedido de captura por su presunta participación en estafas bancarias. Este hecho fue posible gracias a la labor del personal de la División Investigaciones Complejas Interior Charata, que llevó a cabo un trabajo coordinado entre provincias.

El arresto se concretó el jueves por la tarde, alrededor de las 18 horas, en un domicilio de la calle Hipólito González. El despliegue de las fuerzas de seguridad fue metódico y estuvo respaldado por información recibida desde la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito de la Policía de Corrientes.

La joven, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba bajo investigación por estar vinculada a un caso de estafas reiteradas que tramita en la vecina provincia de Corrientes. Este tipo de delitos son de especial preocupación para las autoridades, debido al impacto en las personas afectadas, especialmente en adultos mayores.

La causa, que lleva el nombre de “Supuesta Estafa”, está siendo tratada por el Juzgado de Garantías de la Provincia de Corrientes. Según los informes, la detenida utilizaba datos de personas de la tercera edad para llevar a cabo sus maniobras fraudulentas, gestionando préstamos en diversas entidades bancarias.

Tras su identificación, la joven fue notificada de su aprehensión y actualmente se encuentra alojada en la Comisaría de Concepción del Bermejo. Las autoridades policiales han iniciado los trámites necesarios para facilitar su traslado a Corrientes, respetando las razones de jurisdicción y competencia.

Este caso resalta la importancia de la colaboración interprovincial en la lucha contra el delito, especialmente en un contexto donde las estafas bancarias están en aumento, afectando a los sectores más vulnerables de la población.