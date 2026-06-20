Trágico accidente de moto en Santa Fe deja un agente penitenciario fallecido

Un accidente de motocicleta en la Avenida Mosconi de Santa Fe resultó en la muerte de un agente penitenciario, quien fue trasladado al hospital Cullen donde falleció.

Hoy 04:19

Un trágico accidente de motocicleta tuvo lugar este viernes en la Avenida Mosconi, al 1900, en barrio Santa Lucía, al oeste de la ciudad de Santa Fe. La víctima, un agente penitenciario identificado como Lucas Alejandro Ramos, de 35 años, sufrió un violento accidente mientras circulaba en su moto.

El siniestro ocurrió poco después de las 9 de la mañana, y las causas del mismo aún están bajo investigación. Testigos indican que el motociclista perdió el control del vehículo y cayó pesadamente sobre el pavimento en el tramo entre las calles Corrientes y Juan de Garay.

Inmediatamente, los vecinos de la zona alertaron a la central de emergencias 911. Efectivos policiales y una ambulancia del SIES 107 llegaron rápidamente al lugar para asistir al herido, quien fue trasladado al hospital José María Cullen.

Desafortunadamente, antes del mediodía se confirmó el fallecimiento de Ramos, quien fue atendido en el shockroom por el equipo de Emergentología debido a sus múltiples fracturas y lesiones graves. Los médicos consideraron necesaria una intervención quirúrgica de urgencia, pero el hombre no sobrevivió a sus heridas.

Mientras tanto, la policía realizó un relevamiento de testimonios entre los vecinos para reconstruir la mecánica del accidente. Se investiga si el derrape fue causado por una pérdida de control del vehículo o si hubo la participación de un tercero, como un peatón o conductor de otro rodado.

Además, se han identificado cámaras de videovigilancia en la zona que podrían proporcionar imágenes del momento del siniestro. También se está intentando determinar si la víctima llevaba puesto el casco protector al momento del accidente.

La muerte de Lucas Alejandro Ramos fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Entre las medidas tomadas, se ordenó la elaboración de informes médicos y la realización de peritajes accidentológicos y criminalísticos por parte del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).