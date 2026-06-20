El dólar volvió a subir y el Central profundizó la acumulación de reservas

Los activos argentinos tuvieron una semana con resultados dispares. Mientras la deuda soberana en dólares logró cerrar con saldo positivo y el riesgo país continuó retrocediendo, el Merval terminó la semana en baja.

Hoy 07:03

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

En paralelo, el dólar oficial volvió a avanzar y el Banco Central extendió las compras de divisas. Todo ello se produjo en un contexto de menor liquidez por el feriado del viernes en Estados Unidos, que dejó al mercado sin las referencias habituales de Wall Street.

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El dólar oficial volvió a subir y el Banco Central siguió comprando divisas

La última referencia completa del mercado cambiario correspondió a la rueda del jueves, cuando el dólar oficial spot avanzó 0,66% hasta los $1.451, alcanzando su valor nominal más elevado desde el 14 de enero. Posteriormente, en una rueda con menor actividad debido al feriado en Estados Unidos, el tipo de cambio mayorista continuó avanzando hasta ubicarse en torno a los $1.461.

En ese contexto, el Banco Central mantuvo su participación compradora y adquirió US$50 millones durante la jornada. De esta manera, las compras acumuladas durante junio alcanzaron los US$1.106 millones.

Por su parte, en una jornada caracterizada por la baja liquidez, el peso mayorista se depreció un 0,89% y cerró en 1.464 unidades por dólar. Cada feriado en Estados Unidos suele provocar una disminución en el volumen de operaciones debido a la ausencia de liquidaciones normales, lo que lleva a algunos inversores a reducir la actividad ante la falta de referencias provenientes de Wall Street.

Los bonos en dólares cerraron la semana con ganancias y el riesgo país volvió a retroceder

Pese a haber registrado dos ruedas consecutivas de bajas durante la semana, la deuda soberana en dólares logró terminar con saldo positivo. Los bonos Globales avanzaron entre 0,2% y 0,7%, llevando su precio promedio ponderado por outstanding hacia la zona de US$81,4.

En este escenario, el riesgo país finalizó la semana en 429 puntos básicos, por debajo de las 435 unidades observadas el viernes anterior. Actualmente, el tramo corto de la curva presenta rendimientos de 7,3% en el GD29 y de 7,6% en el GD30, mientras que el tramo medio y largo opera con tasas que oscilan entre 9,0% y 9,1%.

El Merval no logró acompañar la recuperación de la deuda

La renta variable argentina mostró un comportamiento diferente al observado en los bonos soberanos. Luego de comenzar la semana con una caída del 3%, el índice logró recuperar parte del terreno perdido en las ruedas siguientes, aunque el rebote no alcanzó para cerrar el período en terreno positivo.

De esta manera, el S&P Merval acumuló una baja semanal de 3,4% y finalizó en torno a los US$2.163. Sin embargo, en la rueda del viernes el índice registró una mejora de 1,26%, en una jornada marcada por la menor actividad debido al feriado en Estados Unidos.

Menor liquidez y atención sobre Oriente Medio

En el plano internacional, la atención de los mercados volvió a concentrarse en Oriente Medio luego de que se informara la suspensión de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin al conflicto bélico. Desde Suiza se confirmó que las negociaciones previstas para el viernes finalmente no tendrían lugar, después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance cancelara su viaje, lo que volvió a incrementar las dudas respecto de una eventual tregua duradera.

No obstante, el organismo iraní encargado del estrecho de Ormuz anunció que durante un período de negociación de 60 días se eximirá del pago de tasas en la zona, en virtud del memorando de entendimiento firmado esta semana con Estados Unidos.

En medio de este escenario, el petróleo mostró un comportamiento más moderado y el Brent se encaminó a cerrar la semana con una caída acumulada cercana al 9%. Al mismo tiempo, el índice dólar operó prácticamente estable luego de haber alcanzado máximos de un año en la jornada previa, en una sesión con escasos movimientos producto del feriado del viernes en Estados Unidos.

Desempeño dispar entre las principales monedas y bolsas de la región

Las monedas de América Latina mostraron un comportamiento mixto al cierre de la semana. El peso mexicano registró una apreciación del 0,03%, mientras que el principal índice bursátil de ese país retrocedió 0,80% y completó su tercera rueda consecutiva de bajas.

En Brasil, el real avanzó un 0,20% frente al dólar y el índice Bovespa ganó un 0,11%. El peso chileno, por su parte, cayó un 0,23% y cerró la semana en su menor valor de los últimos siete días, mientras que el IPSA de Santiago avanzó un 0,47%.

En Colombia, el mercado cambiario permaneció cerrado por el feriado estadounidense, mientras que el índice MSCI Colcap subió un 4,02%. En Perú, el sol registró una apreciación del 0,03% y la Bolsa de Lima avanzó un 0,85%. Además, el Banco Central peruano elevó sus proyecciones de crecimiento para 2026, aun considerando el impacto esperado del fenómeno climático de El Niño, en un contexto de fortalecimiento de la demanda interna y de la inversión privada.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.