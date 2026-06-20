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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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Policiales

Falso control policial en Ruta 34: asaltaron a un camionero y le robaron $1,5 millones

Los delincuentes montaron un operativo con chalecos reflectivos, conos y luces de señalización. Amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y escaparon con dinero, celulares y tarjetas bancarias.

Hoy 08:59

Un camionero oriundo de la provincia de Buenos Aires fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del jueves mientras circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 750, en jurisdicción de Pozo Hondo.

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De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, el hecho salió a la luz cuando Mario Ariel Nieto, de 43 años y domiciliado en Escobar, solicitó asistencia policial tras haber sido interceptado por delincuentes. El hombre viajaba acompañado por Alen Mamani Torrez, de 26 años, a bordo de un camión Scania G410.

Según denunció el conductor, al llegar al sector mencionado observaron a tres hombres apostados sobre la cinta asfáltica realizando señas para que detuvieran la marcha. La escena aparentaba tratarse de un control vial, ya que los sospechosos utilizaban chalecos reflectivos, linternas y conos de señalización.

Confiando en que se trataba de personal autorizado, Nieto detuvo el vehículo. Sin embargo, en ese momento los sujetos extrajeron un arma de fuego y, bajo amenazas, redujeron a los ocupantes del camión.

Los asaltantes se apoderaron de un teléfono celular, tarjetas bancarias y una suma cercana a los 1.500.000 pesos en efectivo. Tras concretar el robo, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Las víctimas radicaron la denuncia correspondiente y la Justicia inició una investigación para identificar a los responsables del hecho.

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