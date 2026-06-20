Japón aplastó a Túnez y lo eliminó del Mundial 2026

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|6
|0
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|3
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|1
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|3
|3
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En el Estadio Monterrey, los Samuráis Azules vencieron por 4-0 a las Águilas de Cartago y se acomodaron en la cima del Grupo F junto a Países Bajos.
Japón goleó por 4-0 a Túnez, logró la primera victoria en el Mundial y quedó junto a Países Bajos en lo más alto del Grupo F después de las dos primeras fechas.
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El equipo asiático, que venía de igualar 2-2 con los neerlandeses, fue superior de principio a final y se impuso por los tantos de Daichi Kamada, Junya Ito y Ayase Ueda (2).
Los africanos, que tuvieron el debut como entrenador de Hervé Renard, quedaron eliminados y en la presentación cayeron por 5-1 ante Suecia, quedaron eliminados de la competencia.