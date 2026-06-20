El gobernador Elías Suárez presidió el acto por el Día de la Bandera en plaza Libertad

Junto a demás autoridades, el mandatario provincial encabezó el homenaje que se realizó en plaza Libertad.

Hoy 09:59

El gobernador Elías Suárez presidió en la mañana de este sábado el acto en conmemoración del Día de la Bandera en la Plaza Libertad, rindiendo homenaje a Manuel Belgrano, creador de la enseña patria. El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

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Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, la intendenta de la Capital Norma Fuentes, el jefe de Gabinete Víctor Araujo, la ministra de Justicia Matilde O´Mill y la ministra de Salud Natividad Nassif, entre otros funcionarios.

En un breve contacto con la prensa, Suárez destacó la relevancia histórica de Manuel Belgrano y la vigencia de sus enseñanzas: "Hoy honramos la memoria del general Manuel Belgrano, un revolucionario de la patria que nos marca un camino que debemos seguir. Es un mandato que nos llama a generar una patria grande, solidaria y justa. Debemos tomar su ejemplo para continuar por el mismo sendero y cumplir con el mandato histórico que nos dejó".

El gobernador también hizo hincapié en la importancia de la educación y la economía como pilares del desarrollo: "Belgrano no solo tomó las armas, sino que también tuvo una visión de mayor y mejor educación para un pueblo que estaba naciendo. Supo transmitir sus ideas a través del periodismo y creó los ámbitos adecuados para desarrollar nuestra economía y comercio. Su camino nos marca un sendero sólido para construir una patria más grande y justa para todos".

La jornada se desarrolló en un marco de respeto y solemnidad, con las autoridades reunidas para rendir homenaje al creador de la enseña nacional.