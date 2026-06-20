"Fue desesperante": el relato de tres argentinos tras el incendio en un lujoso hotel caribeño

Los turistas cordobeses contaron cómo escaparon de las llamas en medio del operativo que movilizó a más de 1.700 personas.

Hoy 09:26

Tras el incendio de un hotel de lujo en República Dominicana, donde una turista italiana murió y 1700 personas tuvieron que ser evacuadas, tres argentinos que estaban en el resort relataron cómo fue el dramático momento.

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El episodio se registró este viernes en el reconocido complejo turístico Viva del distrito municipal de Bayahíbe. El fuego se propagó rápidamente por el establecimiento y alcanzó grandes proporciones, por lo que llegó a ser visible desde distintos puntos de la zona costera.

Algunos turistas oriundos de Córdoba retrataron cómo fue el momento de la catástrofe, según informó ElDoce. “Estábamos en una terraza y vimos cómo empezó todo el fuego“, contó Valentina, una joven de General Baldissera.

De acuerdo a su testimonio, el incendio se originó en el hall del hotel, cuando se realizaban tareas de mantenimiento soldando el techo: “Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor”.

“Corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas.Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos”, relató.

Sobre eso, Valentina señaló que las autoridades advirtieron que su cuarto se encontraba en zona roja debido a que estaba al lado de un tanque de gas.

Por otro lado, una turista cordobesa que también estaba en el complejo y se encontraba en el mar cuando empezó a ver humo, describió el momento en que comenzó la evacuación. “El fuego comenzó en la recepción. La gente empezó a los gritos a decir que nos fuéramos porque todo podía explotar”, aseguró.

Contó que no pudieron acercarse a la zona afectada y debieron ser reubicados, aunque con mucha preocupación por su pasaporte. “Se quemó casi todo. Casi todos los argentinos teníamos los documentos en las habitaciones y nos preocupa no saber cómo volver”, afirmó.

Ignacio, otro cordobés, estaba desayunando en el buffet cuando se desató el fuego. “Cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía”, contó.

“Las columnas de humo y fuego, la piel de gallina, una pesadilla. Ahí nos dimos cuenta de que no daba para quedarnos y salimos rajando”, agregó.