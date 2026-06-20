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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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Policiales

Fatal accidente en avenida Lugones: murió un motociclista tras impactar contra un camión

El trágico siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado, a la altura de calle Solís. La víctima falleció en el lugar, mientras la Policía investiga las causas que desencadenaron el choque.

Hoy 10:21
Accidente-Av Lugones

Una nueva tragedia vial enluta a Santiago del Estero. Un motociclista perdió la vida durante la mañana de este sábado luego de protagonizar un violento accidente de tránsito contra un camión contratado por la Municipalidad de la Capital.

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El siniestro se registró cerca de las 7.45 sobre avenida Lugones, en las inmediaciones de calle Solís. Tras ser alertados sobre el hecho, efectivos policiales y personal del Sease 107 acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los equipos de emergencia encontraron al conductor de una motocicleta 150 cc tendido sobre la calzada. Luego de examinarlo, los profesionales de la salud constataron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, en el accidente estuvieron involucrados el rodado menor y un camión contratado por la Municipalidad. Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima ni del conductor del vehículo de mayor porte.

Mientras tanto, peritos de Criminalística y efectivos policiales realizaron las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso.

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