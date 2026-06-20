“La única explicación”: Tamara Pettinato habló sobre la salida de Flor Peña de Luzu TV

La periodista se refirió a la contundente decisión que tomó Nico Occhiato de apartar a Flor Peña de Luzu TV luego de la fuerte polémica que se desató por la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

Hoy 10:02

Tamara Pettinato se sumó a la ola de declaraciones que generó el escándalo del momento: la salida de Florencia Peña de Luzu TV luego de protagonizar un fuerte error al aire al informar falsamente el fallecimiento de Jorge Messi, el papá del capitán de la Selección Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conductora habló con PrimiciasYa (América TV) y defendió a la actriz por la decisión que tomó Nico Occhiato de cortar el vínculo que la unía con la empresa como también a sus productores.

"Creo que fue exagerada la reacción. La única explicación que le encuentro es que es Messi y su familia. Occhiato tiene una amistad y habrá priorizado eso; no le encuentro otra explicación", expresó Tamara, quien dejó en claro que, a su entender, la magnitud de las consecuencias estuvo directamente relacionada con la relevancia pública de la familia del capitán argentino y no únicamente con el error cometido al aire.

"Me parece fuerte que, automáticamente, por decir una noticia que estaba circulando, que se venía diciendo, que ella la haya dicho al aire, la echen a ella y dejen gente sin trabajo. No lo entiendo. Si nombraba a otra persona, no hubiese pasado lo mismo", agregó la conductora, cuestionando la severidad de la medida y planteando que el desenlace habría sido distinto si el involucrado no hubiese sido alguien tan cercano a Messi.

Finalmente, concluyó que la última palabra estuvo en manos del fundador de Luzu TV, quien meses atrás había confiado en Flor Peña para liderar El Show del Verano."El que toma la decisión de sacarla es Nico Occhiato, que es el mismo que también le dio el programa al principio".

Qué dijo Juan Otero, el hijo de Flor Peña, sobre la salida de Luzu TV

En medio del revuelo que se generó por la salida de Flor Peña de Luzu TV, tras haber difundido al aire la falsa noticia sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Juan Otero decidió romper el silencio y salir en defensa de su madre. En una entrevista con LAM (América TV), el joven contó cómo encontró a la conductora después del escándalo y reveló el duro momento emocional que atravesó en la intimidad, golpeada por la repercusión que tuvo el episodio y las críticas que recibió en las redes y los medios.

"Fue un día muy duro. En ese momento estaba en una clase de canto y no sabía qué estaba pasando. La vi llegr a ella muy mal, muy destruida. Estaba muy arrepentida y muy triste", comenzó.

Luego destacó que el pedido de disculpas de Florencia fue sincero y que asumió desde el primer momento el error cometido: "Ella realmente está muy arrepentida y pide perdón de corazón. La conozco y sé que pide perdón en serio. Se equivocó, sí, pero pidió disculpas y eso es lo importante”.

“Este medio es un poco hipócrita porque muchas veces son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir cosas que no son, pero cuando se trata de una mujer segura, libre, que dice lo que piensa, que cada vez que tuvo que plantarse en una lucha se plantó, cuando se trata de una persona así el ataque es masivo. La violencia que recibe es masiva”, cuestionó la dureza de algunas reacciones que surgieron tras el episodio.

El hijo de la actriz también se mostró afectado por la repercusión que tuvo el caso y aseguró que pocas veces vio un nivel de agresividad semejante hacia una figura pública: “Nunca vi tanta violencia hacia una persona en el medio como la que recibió hoy mi vieja: en las redes pedían la cabeza. Ese nivel de violencia nunca lo vi en mi vida. Cómo la denigraron y cómo la trataron me dolió en el alma como hijo y como ser humano verla así”.

Por último, reveló que la familia tenía previsto viajar la próxima semana al Mundial 2026, aunque esos planes finalmente quedaron suspendidos. Además, dio su visión sobre cómo se produjo el error que terminó desencadenando la polémica. "Ella supone que lo que le estaban diciendo por cucaracha estaba chequeado y era real, entonces lo tiró y en el momento que se dio cuenta que no era verdad pidió disculpas de corazón. Para mí fue realmente desmedido lo que le pasó después", cerró.