Ancelotti le bajó el precio a la Argentina en el Mundial: “No juega un fútbol de alta intensidad”

El entrenador de Brasil habló después del triunfo por 3-0 ante Haití y cuestionó el rendimiento de algunos candidatos, entre ellos la Selección de Lionel Scaloni.

Hoy 10:12

Brasil dejó atrás el empate con sabor amargo ante Marruecos en el debut y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos. Sin embargo, tras el partido, Carlo Ancelotti no solo analizó el rendimiento de su equipo, sino que también habló de los candidatos al título y apuntó contra la Selección Argentina.

El entrenador italiano, que había sido criticado por el primer partido de Brasil en la Copa del Mundo, aprovechó la conferencia de prensa para marcar diferencias futbolísticas entre los equipos que pelean por llegar lejos en el certamen.

Al referirse al equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo, Ancelotti fue directo: “No juega un fútbol de alta intensidad”.

Si bien reconoció virtudes en la Albiceleste, el técnico de la Verdeamarela evitó colocarla por encima del resto de los candidatos.

“Maneja muy bien, pero hay equipos que han destacado mucho en esta primera parte defendiendo muy agresivo, con intensidad”, sostuvo.

“Las estrellas no van a determinar este Mundial”

Ancelotti también dejó una lectura general sobre el desarrollo de la Copa del Mundo y aseguró que, para él, las individualidades no serán el factor decisivo del torneo.

“Yo creo que las estrellas no van a determinar este Mundial. Yo pienso”, recalcó.

En esa misma línea, destacó que vio selecciones menos mencionadas en la previa que mostraron un rendimiento importante en el inicio de la competencia.

“He visto equipos no favoritos que juegan muy bien al fútbol, que juegan un fútbol de intensidad. Yo creo que va a ser un Mundial de intensidad, de alta intensidad”, analizó.

La mirada de Ancelotti sobre Brasil

Más allá de sus declaraciones sobre Argentina y otros candidatos, Ancelotti valoró la respuesta de Brasil tras la igualdad ante Marruecos. Para el entrenador, el triunfo ante Haití mostró una evolución en el funcionamiento colectivo.

“Era lo que esperaba: mejorar la calidad del juego, cometer menos errores y ser más efectivos en ataque. Defensivamente, tuvimos más control; fue un buen partido. Obviamente, tenemos que mejorar. Mejoramos y mejoraremos en el próximo partido”, expresó.

El técnico remarcó además que Brasil pretende aprovechar la fase de grupos para llegar de la mejor manera a los cruces decisivos.

“Tenemos que aprovechar esta fase de grupos para empezar bien los Playoffs. Creemos que podemos competir con todos los equipos, tanto Haití como Francia”, agregó.

El rol de Vinicius en la Verdeamarela

Ancelotti también fue consultado por Vinicius, una de las grandes figuras brasileñas. Aunque destacó su estado físico y su aporte, evitó cargar toda la expectativa sobre el delantero.

“Llegó al Mundial en buena forma, en excelentes condiciones. Pero no esperamos que este sea el Mundial de Vinicius, esperamos que sea el Mundial de Brasil”, afirmó.

Sobre su ubicación en el campo, explicó que buscó darle mayor libertad y acercarlo a zonas más peligrosas.

“Pusimos a Vini un poco más centrado, dejando el juego por las bandas a Douglas Santos, que lo hizo muy bien. Vini es peligroso no solo en situaciones de uno contra uno, sino también atacando en profundidad”, detalló.

Además, destacó que el atacante brasileño respondió con un gol y una asistencia, dentro de un funcionamiento ofensivo que todavía busca consolidarse.

Por último, Ancelotti se refirió al rendimiento de Brasil en el complemento, cuando el equipo bajó el ritmo tras sacar ventaja en el marcador.

“No creo que haya sido un problema físico. Tienes un rival que quiere competir, luchar, y bajas el ritmo porque vas ganando 3-0, nada nuevo en el fútbol”, explicó.

El entrenador reconoció que Brasil pudo haber jugado con mayor intensidad, pero también remarcó la necesidad de administrar esfuerzos en esta etapa del Mundial.

“Podríamos haber jugado mejor, con más intensidad, pero creo que en este punto del Mundial, a veces hay que pensar también en los demás partidos”, cerró.