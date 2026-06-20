Una familia santiagueña muere tras un brutal accidente en la Ruta 9

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en el departamento Leales, Tucumán e involucró un automóvil y un camión cañero. La Ruta 9 permanece bloqueada.

Hoy 11:08

Cuatro personas murieron durante la madrugada de este sábado en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Agua Azul, departamento Leales, Tucumán.

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El siniestro fatal se registró alrededor de las 4:30 cuando un automóvil Ford Ka colisionó con un camión cañero que habría ingresado a la ruta de manera repentina.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las víctimas, aunque se confirmó que serían integrantes de la familia Suárez-Russo, con residencia en la ciudad capital de Santiago del Estero. Entre los fallecidos se encuentran un hombre, dos mujeres mayores y una menor de edad.

Los equipos de seguridad y peritos trabajan en el lugar para retirar los cuerpos y despejar la calzada, que permanece bloqueada, generando un importante embotellamiento.