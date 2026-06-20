Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 15º
X
Policiales

Una familia santiagueña muere tras un brutal accidente en la Ruta 9

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en el departamento Leales, Tucumán e involucró un automóvil y un camión cañero. La Ruta 9 permanece bloqueada.

Hoy 11:08

Cuatro personas murieron durante la madrugada de este sábado en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Agua Azul, departamento Leales, Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro fatal se registró alrededor de las 4:30 cuando un automóvil Ford Ka colisionó con un camión cañero que habría ingresado a la ruta de manera repentina.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las víctimas, aunque se confirmó que serían integrantes de la familia Suárez-Russo, con residencia en la ciudad capital de Santiago del Estero. Entre los fallecidos se encuentran un hombre, dos mujeres mayores y una menor de edad.

Los equipos de seguridad y peritos trabajan en el lugar para retirar los cuerpos y despejar la calzada, que permanece bloqueada, generando un importante embotellamiento.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez ordenó relevar al jefe del Cuerpo de Infantería tras la tragedia vial
  2. 2. Un adolescente de 15 años lucha por su vida luego de ser atropellado por un automóvil en la Ruta 9
  3. 3. Dr. Marcelo Gioya, abogado de la familia Gordillo: "La Policía está para cuidarnos; si no lo hacen ellos, ¿qué podemos esperar?"
  4. 4. Fatal accidente en avenida Lugones: murió un motociclista tras impactar contra un camión
  5. 5. La agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy sábado 20 de junio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT