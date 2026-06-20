El asado, el ritual de la Selección Argentina que no podía faltar antes del duelo con Austria

Dibu Martínez compartió en sus redes un video de las parrillas llenas en la concentración de la Albiceleste, en la previa de un partido clave por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Hoy 11:13

La Selección Argentina vive un clima distendido en la previa del partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Después de la goleada 3-0 ante Argelia en el debut, el plantel volvió a cumplir con uno de sus rituales más tradicionales: el asado.

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En la antesala de un duelo clave para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final, los jugadores de la Scaloneta compartieron un momento de distensión en la concentración. El último asado había sido antes del estreno frente a Argelia, en medio de una tormenta en Kansas.

Esta vez, fue Emiliano “Dibu” Martínez quien mostró parte de la intimidad del plantel a través de sus historias de Instagram. El arquero campeón del mundo subió un video en el que se observan las parrillas cargadas con provoletas, chorizos, morcillas, mollejas y una gran cantidad de carne para toda la delegación argentina.

En las imágenes, el Dibu también mostró a los cocineros de la Selección, a quienes llamó “Dieguito” y “Anto”, mientras estaban atentos a la preparación de la comida.

Fiel a su estilo, el arquero bromeó mientras grababa el asado. “¿Qué tenemos acá? ¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina”, lanzó entre risas. Luego, al enfocar las parrillas, remarcó con ironía: “Todo light”.

En el video también se pudo ver a Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, entre otros integrantes del plantel, acompañando a los asadores en un momento de relajación antes de volver a enfocarse de lleno en la competencia.

Argentina busca asegurar la clasificación

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes desde las 14, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita asegurar su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Tras el debut con victoria ante Argelia, la Albiceleste llega con confianza y con la posibilidad de dar un paso importante en la zona.

Luego del compromiso ante los austríacos, Argentina cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado 27 de junio desde las 23, también en Dallas.

Con fútbol, concentración y el infaltable asado como parte de la convivencia interna, la Scaloneta prepara otro partido clave en su camino mundialista.