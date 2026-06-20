El asado, el ritual de la Selección Argentina que no podía faltar antes del duelo con Austria

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Dibu Martínez compartió en sus redes un video de las parrillas llenas en la concentración de la Albiceleste, en la previa de un partido clave por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina vive un clima distendido en la previa del partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Después de la goleada 3-0 ante Argelia en el debut, el plantel volvió a cumplir con uno de sus rituales más tradicionales: el asado.
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En la antesala de un duelo clave para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final, los jugadores de la Scaloneta compartieron un momento de distensión en la concentración. El último asado había sido antes del estreno frente a Argelia, en medio de una tormenta en Kansas.
Esta vez, fue Emiliano “Dibu” Martínez quien mostró parte de la intimidad del plantel a través de sus historias de Instagram. El arquero campeón del mundo subió un video en el que se observan las parrillas cargadas con provoletas, chorizos, morcillas, mollejas y una gran cantidad de carne para toda la delegación argentina.
En las imágenes, el Dibu también mostró a los cocineros de la Selección, a quienes llamó “Dieguito” y “Anto”, mientras estaban atentos a la preparación de la comida.
Fiel a su estilo, el arquero bromeó mientras grababa el asado. “¿Qué tenemos acá? ¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina”, lanzó entre risas. Luego, al enfocar las parrillas, remarcó con ironía: “Todo light”.
En el video también se pudo ver a Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, entre otros integrantes del plantel, acompañando a los asadores en un momento de relajación antes de volver a enfocarse de lleno en la competencia.
La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes desde las 14, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita asegurar su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Tras el debut con victoria ante Argelia, la Albiceleste llega con confianza y con la posibilidad de dar un paso importante en la zona.
Luego del compromiso ante los austríacos, Argentina cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado 27 de junio desde las 23, también en Dallas.
Con fútbol, concentración y el infaltable asado como parte de la convivencia interna, la Scaloneta prepara otro partido clave en su camino mundialista.