El asado, el ritual de la Selección Argentina que no podía faltar antes del duelo con Austria

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Turquía 0
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Brasil 3
Haití 0
FINALIZADO
14:00 Grupo F
Países Bajos -
Suecia -
20 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Alemania -
Costa de Marfil -
20 / 06 / 2026
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

El asado, el ritual de la Selección Argentina que no podía faltar antes del duelo con Austria

Dibu Martínez compartió en sus redes un video de las parrillas llenas en la concentración de la Albiceleste, en la previa de un partido clave por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Hoy 11:13
Dibu Martínez asado

La Selección Argentina vive un clima distendido en la previa del partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Después de la goleada 3-0 ante Argelia en el debut, el plantel volvió a cumplir con uno de sus rituales más tradicionales: el asado.

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En la antesala de un duelo clave para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final, los jugadores de la Scaloneta compartieron un momento de distensión en la concentración. El último asado había sido antes del estreno frente a Argelia, en medio de una tormenta en Kansas.

Esta vez, fue Emiliano “Dibu” Martínez quien mostró parte de la intimidad del plantel a través de sus historias de Instagram. El arquero campeón del mundo subió un video en el que se observan las parrillas cargadas con provoletas, chorizos, morcillas, mollejas y una gran cantidad de carne para toda la delegación argentina.

En las imágenes, el Dibu también mostró a los cocineros de la Selección, a quienes llamó “Dieguito” y “Anto”, mientras estaban atentos a la preparación de la comida.

Fiel a su estilo, el arquero bromeó mientras grababa el asado. “¿Qué tenemos acá? ¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina”, lanzó entre risas. Luego, al enfocar las parrillas, remarcó con ironía: “Todo light”.

En el video también se pudo ver a Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, entre otros integrantes del plantel, acompañando a los asadores en un momento de relajación antes de volver a enfocarse de lleno en la competencia.

Argentina busca asegurar la clasificación

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes desde las 14, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita asegurar su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Tras el debut con victoria ante Argelia, la Albiceleste llega con confianza y con la posibilidad de dar un paso importante en la zona.

Luego del compromiso ante los austríacos, Argentina cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado 27 de junio desde las 23, también en Dallas.

Con fútbol, concentración y el infaltable asado como parte de la convivencia interna, la Scaloneta prepara otro partido clave en su camino mundialista.

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