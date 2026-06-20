Se acabó el amor: Daniela Celis confirmó su separación de Nick Sicaro

La exparticipante de Gran Hermano anunció el final de la relación a través de sus redes sociales y dejó en claro cómo quedó el vínculo con el influencer.

Hoy 11:37

Daniela Celis volvió a ser noticia en las últimas horas, pero esta vez no por un proyecto laboral ni por un tierno posteo familiar. La exparticipante de Gran Hermano confirmó su separación de Nick Sicaro, a apenas dos meses de haber blanqueado públicamente la relación.

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La noticia llegó a través de una historia de Instagram que sorprendió a sus seguidores, ya que hasta hace pocos días la pareja se mostraba feliz y compartiendo distintos momentos juntos en las redes sociales: “¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos“, comenzó diciendo.

“Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos”, agregó Daniela, dejando en claro que la ruptura se produjo en buenos términos y sin conflictos de por medio.

El anuncio generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos, que no esperaban este desenlace tan pronto. Es que semanas atrás, la influencer había hablado públicamente sobre el gran momento sentimental que atravesaba junto a Sicaro.

Por el momento, ni Celis ni Sicaro dieron detalles sobre los motivos que llevaron al final de la historia de amor. Sin embargo, el mensaje compartido por la ex de Thiago Medina -con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia- reflejó que la decisión fue consensuada y que el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar.