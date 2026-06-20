En el Estadio Único, Güemes cayó ante el líder Gimnasia de Jujuy y quedó en zona roja

El Gaucho perdió otro duelo importante por 3 a 1 por la cuarta fecha pendiente de la Primera Nacional y quedó en puestos de descensos.

Hoy 19:00

Güemes sufrió un nuevo golpe en la Primera Nacional al caer por 3 a 1 ante Gimnasia de Jujuy, líder del campeonato, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha pendiente. El equipo santiagueño dejó escapar una buena oportunidad para sumar en casa y terminó la jornada comprometido con la permanencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto jujeño golpeó con contundencia en la primera mitad. A los 30 minutos, Molina abrió el marcador y apenas cuatro minutos más tarde, a los 34, Bianchi amplió la diferencia para poner el 2 a 0. Antes del descanso, Sánchez Sotelo descontó para el Gaucho y renovó las esperanzas de una posible remontada.

Sin embargo, en el complemento, Gimnasia de Jujuy volvió a imponer condiciones y liquidó el partido. A los 14 minutos, Casa marcó el 3 a 1 definitivo, resultado que dejó sin respuestas al conjunto santiagueño, que no logró reaccionar en el tramo final del encuentro.

Con esta derrota, Güemes se ubica en el 17.º puesto con 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 9 derrotas, quedando en zona de descenso y con la necesidad de revertir su presente cuanto antes. En la próxima fecha, el equipo santiagueño buscará recuperarse cuando enfrente a Nueva Chicago.