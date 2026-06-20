¡Se despertó España! La Roja goleó a Arabia Saudita y logró su primer triunfo en el Mundial

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 16º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo H
España 4
Arabia Saudita 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo F
Túnez 0
Japón 4
FINALIZADO
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Egipto -
21 / 06 / 2026
14:00 Grupo J
Argentina -
Austria -
22 / 06 / 2026
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

¡Se despertó España! La Roja goleó a Arabia Saudita y logró su primer triunfo en el Mundial

El seleccionado europeo, uno de los máximos candidatos al título, dejó atrás el pálido empate del debut al imponerse por 4-0 por la segunda fecha del Grupo H.

Hoy 15:30
España festejo

España reaccionó con autoridad en el Mundial 2026 y goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en Atlanta, por la segunda fecha del Grupo G. Después del apagado empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, el equipo dirigido por Luis de la Fuente necesitaba una actuación convincente y respondió con una victoria contundente.

La Roja resolvió el partido en apenas un tiempo. Lamine Yamal abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que Mikel Oyarzabal amplió la diferencia con un doblete a los 21 y 24 minutos de la primera etapa. En el complemento, un gol en contra de Hassan Altambakti terminó de sellar la goleada española.

El primer gol llegó tras una buena acción colectiva por el sector izquierdo. Oyarzabal desbordó y envió un centro rasante para que Lamine Yamal, atacante del Barcelona, empujara la pelota y marcara su primer gol en una Copa del Mundo.

España no bajó la intensidad y rápidamente encontró el segundo. Aymeric Laporte ganó de cabeza dentro del área y asistió a Oyarzabal, que se anticipó a Saud Abdulhamid y definió con sutileza ante la salida de Mohammed Al-Owais.

Apenas tres minutos después, la superioridad europea volvió a quedar reflejada en el marcador. Pedro Porro cambió de frente, Marc Cucurella bajó la pelota y Dani Olmo asistió de cabeza para que nuevamente Oyarzabal apareciera en el área y completara una gran jugada colectiva para el 3 a 0 antes de la media hora.

En el segundo tiempo, el dominio español continuó. El cuarto gol llegó a partir de una pelota parada: Cucurella apareció por detrás de todos y sacó una volea que fue contenida parcialmente por Al-Owais. En el rebote, Hassan Altambakti terminó empujando la pelota contra su propio arco.

La diferencia pudo haber sido todavía mayor. El arquero saudí evitó nuevos goles de Cucurella y Porro, mientras que Ferrán Torres convirtió sobre el final, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.

Con el resultado asegurado, De la Fuente aprovechó los minutos finales para administrar esfuerzos y preservar futbolistas, en una jornada que le permitió a España recuperar confianza y volver a posicionarse como una de las selecciones candidatas al título.

TEMAS españa Arabia Saudita Mundial 2026
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