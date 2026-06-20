¡Se despertó España! La Roja goleó a Arabia Saudita y logró su primer triunfo en el Mundial

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El seleccionado europeo, uno de los máximos candidatos al título, dejó atrás el pálido empate del debut al imponerse por 4-0 por la segunda fecha del Grupo H.
España reaccionó con autoridad en el Mundial 2026 y goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en Atlanta, por la segunda fecha del Grupo G. Después del apagado empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, el equipo dirigido por Luis de la Fuente necesitaba una actuación convincente y respondió con una victoria contundente.
La Roja resolvió el partido en apenas un tiempo. Lamine Yamal abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que Mikel Oyarzabal amplió la diferencia con un doblete a los 21 y 24 minutos de la primera etapa. En el complemento, un gol en contra de Hassan Altambakti terminó de sellar la goleada española.
El primer gol llegó tras una buena acción colectiva por el sector izquierdo. Oyarzabal desbordó y envió un centro rasante para que Lamine Yamal, atacante del Barcelona, empujara la pelota y marcara su primer gol en una Copa del Mundo.
España no bajó la intensidad y rápidamente encontró el segundo. Aymeric Laporte ganó de cabeza dentro del área y asistió a Oyarzabal, que se anticipó a Saud Abdulhamid y definió con sutileza ante la salida de Mohammed Al-Owais.
Apenas tres minutos después, la superioridad europea volvió a quedar reflejada en el marcador. Pedro Porro cambió de frente, Marc Cucurella bajó la pelota y Dani Olmo asistió de cabeza para que nuevamente Oyarzabal apareciera en el área y completara una gran jugada colectiva para el 3 a 0 antes de la media hora.
En el segundo tiempo, el dominio español continuó. El cuarto gol llegó a partir de una pelota parada: Cucurella apareció por detrás de todos y sacó una volea que fue contenida parcialmente por Al-Owais. En el rebote, Hassan Altambakti terminó empujando la pelota contra su propio arco.
La diferencia pudo haber sido todavía mayor. El arquero saudí evitó nuevos goles de Cucurella y Porro, mientras que Ferrán Torres convirtió sobre el final, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.
Con el resultado asegurado, De la Fuente aprovechó los minutos finales para administrar esfuerzos y preservar futbolistas, en una jornada que le permitió a España recuperar confianza y volver a posicionarse como una de las selecciones candidatas al título.