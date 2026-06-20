Cabo Verde y otra sorpresa Mundial: empate ante la Uruguay de Bielsa y grupo abierto

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La Celeste no pudo doblegar a un elenco africano que le complicó el partido y se lo empató 2 a 2 por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.
Uruguay volvió a dejar dudas en el Mundial 2026 y empató 2 a 2 con Cabo Verde, un resultado que complicó sus aspiraciones de avanzar de ronda. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa no logró sostener la ventaja y ahora afrontará una verdadera final frente a España, en un grupo que mantiene una definición abierta y apasionante.
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El encuentro comenzó cuesta arriba para los sudamericanos. A pesar de manejar la posesión, la Celeste mostró dificultades para generar peligro y dependió demasiado de lo que pudiera producir Federico Valverde. En ese contexto, Kevin Pina sorprendió con un potente tiro libre que se filtró tras una barrera mal armada y una reacción tardía de Fernando Muslera, decretando el inesperado 1 a 0 para los africanos.
La respuesta uruguaya llegó antes del descanso. Primero, un desafortunado cabezazo de Lopes Cabral terminó en el palo y Maxi Araújo apareció para empujar el rebote y establecer el empate. Minutos más tarde, otro centro al área encontró nuevamente a Araújo, que asistió de cabeza a Agustín Canobbio para dar vuelta el marcador y poner el 2 a 1.
Sin embargo, en el complemento Uruguay nunca logró controlar el partido y volvió a cometer errores defensivos. Un mal pase hacia atrás de Mathías Olivera dejó expuesto a Muslera, que salió desesperadamente de su arco, y el ingresado Hélio Varela aprovechó la situación para definir con precisión y sellar el 2 a 2 definitivo.
El empate dejó un sabor amargo para la Celeste, que no pudo imponer su jerarquía y ahora está obligada a sumar un buen resultado frente a España para mantener sus chances de avanzar a los 16avos de final. Del otro lado, Cabo Verde continúa haciendo historia: tras sorprender a los españoles en su debut, volvió a sumar ante un bicampeón del mundo y llegará con ilusión a la última fecha, donde buscará un lugar en la siguiente instancia.