Las formativas de Quimsa siguen dejando su huella en la Copa Internacional Kenia 2026

El U15 consiguió un gran triunfo ante Jaraguá do Sul de Brasil, mientras que el U17 avanzó a la Copa de Oro tras una destacada fase clasificatoria en Puerto Iguazú.

Hoy 14:40

Quimsa continúa con una destacada participación en la Copa Internacional Kenia Comercial Eldorado 2026, uno de los torneos formativos más importantes de Sudamérica, que se disputa en el Polideportivo Municipal de Puerto Iguazú.

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El equipo U15 de la Fusión consiguió una importante victoria ante Jaraguá do Sul de Brasil, en una nueva muestra del crecimiento de las divisiones formativas del club santiagueño.

Por su parte, el U17 cerró una gran fase clasificatoria. El conjunto fusionado venció a La Liga de Misiones, Eagles de Bolivia y Xaxim DRE de Brasil, aunque cayó en su último compromiso frente a Boca BBC.

A pesar de esa derrota, Quimsa finalizó segundo en su grupo y logró avanzar a la Copa de Oro, instancia en la que buscará seguir siendo protagonista ante rivales de jerarquía.

Los próximos desafíos

Ahora se vienen cruces exigentes para los equipos santiagueños. El U17 de Quimsa enfrentará a Instituto de Córdoba, vigente campeón de la edición 2025 de la Copa Kenia.

En tanto, el U15 tendrá por delante su compromiso ante Unión y Progreso, en otro duelo importante para seguir avanzando en la competencia.

Con talento, esfuerzo y carácter competitivo, los chicos de Quimsa siguen representando con orgullo a Santiago del Estero y demostrando su nivel frente a algunos de los mejores equipos formativos de Sudamérica.