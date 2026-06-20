Inter Miami rompió el mercado y acordó la llegada de Casemiro para jugar con Messi

El mediocampista brasileño arribará como agente libre y se sumará al ambicioso proyecto del club estadounidense, que espera formalizar la operación en los próximos días.

Hoy 15:36

Inter Miami volvió a dar un golpe fuerte en el mercado internacional. El club estadounidense llegó a un acuerdo para fichar a Casemiro como agente libre y el mediocampista brasileño se convertirá en nuevo compañero de Lionel Messi.

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La operación ya tiene los términos pactados entre las partes y solo restan los pasos formales antes del anuncio oficial. El acuerdo se venía trabajando desde marzo y terminó de destrabarse en las últimas horas, con la voluntad del futbolista como factor decisivo para avanzar.

Según la información difundida por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, Inter Miami tiene todo encaminado para cerrar la llegada del exjugador de Real Madrid y Manchester United.

Casemiro quería jugar con Messi

Uno de los puntos clave de la negociación fue el deseo del propio Casemiro. El brasileño quería jugar con Messi, instalarse en Miami y sumarse a un proyecto que el club considera estratégico tanto desde lo deportivo como desde lo comercial.

El mediocampista llegará en condición de libre, luego de finalizar su etapa en Manchester United, y firmará con el equipo de Florida una vez que se completen los trámites administrativos pendientes.

Si bien Inter Miami todavía no anunció oficialmente la operación, las partes ya dieron luz verde para avanzar con la documentación y el comunicado podría llegar en los próximos días.

Otro nombre de peso para rodear a Messi

La llegada de Casemiro representa una incorporación de enorme jerarquía para el plantel de Inter Miami. El brasileño cuenta con una extensa trayectoria en la Selección de Brasil, fue una pieza central del Real Madrid que ganó múltiples Champions League y luego tuvo protagonismo en la Premier League con Manchester United.

Para Messi, será la llegada de un futbolista con recorrido de elite, experiencia en partidos grandes, liderazgo y una fuerte presencia en la mitad de la cancha.

El mediocampista aportará recuperación, orden, lectura táctica y personalidad en una zona del campo en la que el equipo busca dar un salto de calidad.

Inter Miami sigue potenciando su proyecto

El desembarco de Casemiro en la MLS no solo fortalece a Inter Miami desde lo futbolístico, sino que también refuerza la estrategia del club de rodear a Messi con jugadores de peso internacional y experiencia competitiva.

Con esta operación, la franquicia de Florida vuelve a quedar en el centro de la escena y ratifica su intención de posicionarse como una de las grandes referencias del fútbol en Estados Unidos.

El acuerdo todavía espera su anuncio oficial, pero todo indica que Casemiro vestirá la camiseta de Inter Miami y compartirá equipo con Messi en una de las incorporaciones más resonantes del mercado.