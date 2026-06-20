Murió una joven motociclista horas después de chocar con un automóvil en La Banda

La víctima tenía 34 años y había sido trasladada al CIS Banda tras el siniestro vial ocurrido durante la mañana. Se descompensó horas más tarde y falleció a causa de una hemorragia interna.

Hoy 17:00

Una tragedia enluta a la ciudad de La Banda tras el fallecimiento de una mujer de 34 años que había resultado gravemente herida en un accidente de tránsito registrado durante la mañana de este sábado.

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La víctima fue identificada como Aldana Ayelén Anríquez, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Gilera cuando, por motivos que son materia de investigación, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol Trend en la intersección de las calles Pellegrini y San Isidro.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. El automóvil era conducido por Jorge Fares, y tras el impacto, personal de emergencias trasladó a la motociclista al CIS Banda para recibir atención médica.

En el nosocomio, los profesionales le realizaron distintos estudios, entre ellos una radiografía, con el objetivo de evaluar las lesiones sufridas durante el choque. Sin embargo, cuando parecía encontrarse estable, la situación dio un giro inesperado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que cerca de las 14 horas, la joven sufrió una descompensación y posteriormente una hemorragia interna, cuadro que terminó provocando su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

Las circunstancias que derivaron en la colisión son investigadas por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 14, que trabajan bajo las directivas del fiscal de turno, Dr. Herrera, para determinar cómo se produjo el accidente y establecer eventuales responsabilidades.