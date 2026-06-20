Incendio en una casilla abandonada movilizó a bomberos y policías en pleno centro bandeño

El fuego se desató durante la madrugada en una estructura ferroviaria en desuso ubicada en la esquina de España y las vías. No hubo personas heridas y las llamas fueron controladas rápidamente.

Hoy 17:21

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado generó preocupación en el centro de la ciudad de La Banda y motivó la intervención de personal policial y de los Bomberos Voluntarios.

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Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió minutos después de las 4 de la mañana en una casilla ubicada en la intersección de calle España y las vías del ferrocarril. Tras recibir el alerta, efectivos policiales se dirigieron al lugar y comprobaron que las llamas afectaban una estructura perteneciente a una empresa ferroviaria.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la construcción se encontraba abandonada y era utilizada ocasionalmente como refugio por personas en situación de calle.

Ante la magnitud del foco ígneo, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios de La Banda, quienes trabajaron en el lugar y lograron extinguir el fuego antes de que se propagara a sectores cercanos.

Las inspecciones iniciales permitieron establecer que en el interior de la casilla había una importante cantidad de cartones y materiales plásticos, elementos que habrían favorecido la rápida expansión de las llamas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni víctimas como consecuencia del incendio.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría Comunitaria Nº 13, que interviene para determinar las causas que originaron el siniestro.