Banderazo en Parque Lezama por Cristina Kirchner: fuerte mensaje de Máximo contra la interna peronista

A un año de la detención de la expresidenta, dirigentes y militantes realizaron un acto en su apoyo. El diputado Máximo Kirchner encabezó el discurso con críticas a la interna del PJ y cuestionamientos a dirigentes y gobernadores.

Hoy 18:02

En el marco de un nuevo aniversario desde la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este sábado se realizó un masivo banderazo en el barrio porteño de Parque Lezama, con la consigna de respaldar su inocencia y reclamar su liberación.

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El acto contó con la presencia de militantes y dirigentes del espacio más cercano a la exmandataria, donde se entonaron cánticos tradicionales del peronismo como “Vamos a volver”, además del himno nacional. La jornada tuvo como único orador al diputado nacional Máximo Kirchner, referente de La Cámpora.

Durante su intervención, el legislador lanzó fuertes cuestionamientos hacia sectores del propio peronismo, en el marco de la interna partidaria. Sin mencionarlo directamente en todos los pasajes, apuntó a dirigentes que —según expresó— evitan el contacto con la exmandataria y buscan correrse de su conducción política.

En uno de los tramos más críticos, Kirchner planteó diferencias sobre el rumbo electoral del espacio y cuestionó a quienes, según su visión, priorizan intereses económicos por sobre la representación popular. También reclamó coherencia dentro del movimiento y cuestionó el rol de sectores vinculados a acuerdos con el poder económico.

El diputado además dirigió sus críticas hacia gobernadores del peronismo, entre ellos el mandatario bonaerense Axel Kicillof, a quienes señaló por decisiones legislativas y estrategias de negociación con el Gobierno nacional de Javier Milei.

En otro pasaje de su discurso, insistió en la necesidad de unidad dentro del peronismo, aunque advirtió sobre los errores del pasado y la importancia de definir liderazgos claros de cara al escenario electoral.

El encuentro concluyó con un llamado a sostener la organización política y la defensa de los sectores populares, en un clima de fuerte respaldo a la figura de la expresidenta y con críticas internas que volvieron a exponer las tensiones dentro del espacio.