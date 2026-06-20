La mamá de Gaspi se emocionó en el homenaje realizado en el Obelisco: “Se fue envuelto en amor”

La madre del creador de contenido participó del encuentro organizado por seguidores en Buenos Aires y destacó el cariño que recibió su hijo. También habló sobre el duelo y evitó referirse a las causas del accidente ocurrido en Río de Janeiro.

Hoy 18:35

A casi una semana de la trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, cientos de seguidores se congregaron en el Obelisco para rendir homenaje al creador de contenido, quien falleció en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

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Entre los presentes estuvo su madre, Michele, quien no pudo ocultar su emoción al observar las muestras de afecto de los jóvenes que se acercaron para recordarlo. “Se fue envuelto en amor”, expresó entre lágrimas durante el encuentro.

La mujer agradeció el acompañamiento de quienes siguieron la carrera de su hijo y destacó el impacto que generó en miles de personas. “El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia. Gaspar era un rey mago y toda esa magia que transmitió, junto con su perseverancia, hizo posible todo lo que logró”, manifestó.

Consultada sobre cómo le gustaría que fuera recordado, señaló que el reconocimiento recibido supera cualquier expectativa. “Que lo recuerden ya es muchísimo. Como mamá, uno no espera que un hijo sea reconocido de esta manera por tantos jóvenes con los que compartió su camino”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, también reconoció que aún le cuesta asumir la pérdida. “Uno habla en presente porque no puede creer que no esté más. Se fue con sus amigos, con un ídolo que tenía como Oliver Tree, y rodeado de amor, pasión y deseos de hacer lo que le gustaba”, afirmó.

Respecto a cómo atraviesa estos días de duelo, explicó que encuentra consuelo en saber que su hijo pudo desarrollar la vida que deseaba. “Estoy mal, por supuesto, pero también muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso y amó profundamente. No hay nada más lindo que ver a un hijo cumplir sus sueños”, expresó.

Por otra parte, evitó profundizar sobre las circunstancias del accidente aéreo. “No sé ni me interesa. No busco respuestas en una tragedia como esta. No sé cómo fue y tampoco me importa”, aseguró.

Finalmente, compartió una reflexión cargada de espiritualidad sobre la partida de su hijo. “Dicen que cuando una persona fallece es porque ya es sabia. Quiero creer que aprendió todo lo que tenía que aprender y que ahora nos mira desde el cielo y nos cuida”, concluyó.

En medio del dolor por la pérdida, la familia de Gaspi difundió un comunicado para alertar sobre la circulación de supuestas campañas de recaudación destinadas a costear la repatriación de sus restos.

El mensaje fue compartido a través de las redes sociales de Coscu y aclaró que los gastos ya habían sido cubiertos gracias a la ayuda privada de allegados y personas solidarias.

“No existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Los costos necesarios para que pueda regresar a Argentina ya fueron cubiertos”, señalaron.

Además, advirtieron que cualquier pedido de dinero realizado en nombre del creador de contenido constituye una maniobra fraudulenta. “Cualquier colecta o campaña que vean circulando no es oficial y se trata de una estafa”, remarcaron.

Por último, la familia agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas y sostuvo que la mejor forma de homenajearlo es mantener vivo su recuerdo.