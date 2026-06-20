Video: un joven terminó hospitalizado tras una pelea en un boliche y denunció que le robaron el celular

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en un local bailable ubicado sobre la Autopista Santiago-La Banda. La víctima aseguró que fue agredida por varias personas y que, en medio del incidente, desapareció su teléfono celular.

Hoy 19:23

Un joven de 24 años terminó hospitalizado tras verse involucrado en una violenta pelea registrada durante la mañana de este sábado, en el boliche ubicado sobre la Autopista Santiago-La Banda.

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El hecho fue denunciado por la madre del damnificado, una mujer de 46 años domiciliada en el barrio Central Argentino, quien tomó conocimiento de lo sucedido luego de ser alertada sobre el estado en que se encontraba su hijo.

Según manifestó la denunciante, el joven sufrió una agresión por parte de varias personas dentro del local bailable. En esas circunstancias, uno de los involucrados le habría aplicado un botellazo en el rostro, provocándole lesiones que motivaron su traslado a un centro de salud para recibir asistencia médica.

La mujer indicó además que, tras el incidente, su hijo advirtió la desaparición de su teléfono celular, por lo que también denunció la sustracción del aparato.

Del caso tomó intervención la fiscalía de turno, a cargo del Dr. Hugo Herrera, que dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación e identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 12, el joven había concurrido al local bailable junto a un grupo de amigos y cerca de las 7 de la mañana se habría producido una pelea por causas que se encuentran bajo investigación.