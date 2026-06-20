Santiago Lawn Tennis ganó un clásico inolvidable ante Old Lions y cerró una semana perfecta

El conjunto del Parque Aguirre derrotó por 31 a 29 a Old Lions en un final dramático por la Liga del Norte Grande y completó una semana soñada, luego de haber conquistado días atrás el Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby.

Hoy 19:00

Santiago Lawn Tennis volvió a demostrar su gran presente y se quedó con otro duelo importante al vencer por 31 a 29 a Old Lions en el encuentro que marcó el cierre de la participación de ambos equipos en la Liga del Norte Grande. El triunfo tuvo un sabor especial para los del Parque Aguirre, que festejaron nuevamente en la casa de su clásico rival.

El éxito completó una semana inolvidable para Lawn Tennis, ya que el domingo anterior había conquistado el Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby (USR), también imponiéndose en el clásico. De esta manera, el equipo sumó dos victorias consecutivas frente a Old Lions en apenas unos días y ratificó su gran momento deportivo.

Como viene ocurriendo en los últimos enfrentamientos entre ambos, la paridad fue la gran protagonista del partido. La visita logró irse al descanso con una ventaja de 21 a 17 luego de cuarenta minutos muy disputados, en los que ninguno de los dos consiguió sacar diferencias importantes.

En el complemento, Old Lions reaccionó y dio vuelta el marcador para colocarse 29 a 24 cuando el encuentro entraba en sus instantes decisivos. Sin embargo, cuando parecía que el triunfo quedaba en manos del local, apareció la jerarquía de Santiago Lawn Tennis para cambiar la historia.

A falta de apenas tres minutos para el final, Lorenzo Egea apoyó el try que igualó las acciones y Augusto Mirolo acertó la conversión para sumar los dos puntos decisivos que sellaron el 31 a 29 definitivo. El pitazo final desató el festejo de los jugadores visitantes, que celebraron una victoria tan sufrida como trascendental en un nuevo capítulo de uno de los grandes clásicos del rugby santiagueño.