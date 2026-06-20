Tragedia en Brasil: arrestaron a seis personas por el fatal salto sin cuerda de seguridad

La Policía de Brasil confirmó este sábado la detención de otras tres personas en el marco de la investigación por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció tras ser lanzada sin cuerda de seguridad desde un puente durante una actividad extrema.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con estas nuevas medidas, ya son seis los detenidos por el hecho ocurrido el pasado 13 de junio en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo, donde la víctima cayó desde una altura aproximada de 40 metros.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel explicó que las detenciones buscan preservar pruebas vinculadas a la organización de la actividad, aunque evitó brindar detalles sobre la participación específica de cada uno de los acusados.

Otros tres sospechosos permanecen encarcelados desde el día de la tragedia. Se trata de los instructores Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27, quienes están imputados por homicidio con dolo eventual. La Justicia rechazó los pedidos de hábeas corpus presentados por sus defensas y continúan bajo prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, los acusados integraban un grupo que organizaba saltos desde el denominado Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada para actividades de aventura. Los participantes abonaban alrededor de 180 reales, equivalentes a unos 35 dólares, para realizar la experiencia.

Las pericias determinaron que la cuerda destinada a sujetar a la joven nunca quedó asegurada al sistema de protección y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se efectuó el salto.

Además, una grabación realizada por testigos mostró que Maria Eduarda fue conducida hasta el borde del puente y lanzada al vacío sin que se hubiera completado la verificación final de seguridad. Testigos también declararon que los responsables omitieron los controles previos obligatorios antes de la actividad.

Los investigadores establecieron además que el grupo que promovía los saltos no operaba como una empresa formalmente constituida, situación que también forma parte de la causa que intenta determinar las responsabilidades por la muerte de la joven.