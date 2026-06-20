Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Nicolás Occhiato

El abogado de la actriz aseguró que evalúan los pasos a seguir tras su salida de Luzu TV. Además, sostuvo que la rescisión del vínculo fue unilateral y afirmó que su clienta atraviesa un difícil momento.

Hoy 21:52

El conflicto generado tras la difusión de una información errónea sobre la supuesta muerte de Jorge Messi podría derivar en una disputa judicial entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato. Así lo confirmó el abogado de la actriz, Fernando Burlando, quien aseguró que se encuentran analizando posibles acciones legales.

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En declaraciones, el letrado explicó que la posibilidad de iniciar una demanda está siendo evaluada por su representada. "Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico", sostuvo.

Burlando también cuestionó la forma en que se produjo la desvinculación de la conductora de Luzu TV y señaló que la decisión fue tomada de manera unilateral. "La rescisión fue unilateral. La sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía", afirmó.

Además, el abogado se refirió al estado anímico de la actriz luego de la polémica. "Está muy golpeada y muy afectada", expresó.

Días atrás, la propia Florencia Peña había manifestado su desacuerdo con algunas de las decisiones adoptadas tras el episodio que derivó en la salida de integrantes de la producción. En una entrevista televisiva, aseguró que intentó evitar los despidos y que pidió expresamente que no se tomaran esas medidas.

"Les juro por mi vida que lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran, pero no me dieron bola", sostuvo la conductora al referirse a la situación que se generó puertas adentro de Luzu TV.

La controversia comenzó luego de que se difundiera al aire una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi, situación que provocó una fuerte repercusión en redes sociales y derivó en cambios dentro del programa y su equipo de producción. Mientras tanto, la posibilidad de una demanda mantiene abierto un nuevo capítulo en el conflicto.