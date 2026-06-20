Milei ratificó su respaldo a Adorni y dejó en manos del Congreso una eventual salida

El Presidente no tiene previsto pedir la renuncia del jefe de Gabinete pese a los intentos de la oposición de avanzar con una interpelación y una posible moción de censura. El debate volverá al Senado la próxima semana.

Hoy 21:51

El presidente Javier Milei mantiene firme su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y descarta solicitarle la renuncia en medio de la creciente presión política que enfrenta el funcionario por denuncias vinculadas a su patrimonio.

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Aunque el oficialismo logró postergar el tratamiento legislativo de una eventual interpelación, el futuro de Adorni continúa atado a lo que ocurra en el Congreso, donde distintos bloques opositores impulsan mecanismos que podrían derivar en una moción de censura y forzar su salida del cargo.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguraron que Milei no contempla desplazar al funcionario y consideran que cualquier eventual remoción debería surgir exclusivamente de una decisión parlamentaria. "No lo va a sacar el Presidente", sostienen desde el entorno libertario, que interpreta la ofensiva opositora como un intento de debilitar al Gobierno.

La sesión prevista inicialmente para esta semana fue reprogramada para el próximo 25 de junio, fecha en la que el Senado volverá a analizar los pedidos impulsados por sectores del peronismo para que Adorni brinde explicaciones sobre su situación patrimonial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el acuerdo alcanzado en la reunión de labor parlamentaria contempla la posibilidad de avanzar con una interpelación si los proyectos obtienen respaldo suficiente. No obstante, aclaró que una eventual moción de censura dependerá del desarrollo posterior del debate legislativo.

Mientras tanto, dirigentes de La Libertad Avanza realizan gestiones tanto en el Congreso como con gobernadores provinciales para evitar que prosperen las iniciativas opositoras. Sin embargo, reconocen que la situación sigue abierta y que el Senado representa hoy la principal preocupación para el oficialismo.

Dentro del Gobierno sostienen que Adorni se convirtió en una figura clave de la administración y consideran que los cuestionamientos en su contra forman parte de una estrategia más amplia para desgastar la gestión presidencial. Por ello, insisten en que su permanencia en el cargo es una señal de respaldo político de Milei.

La discusión también genera tensiones entre los aliados del oficialismo. Sectores del PRO y de la UCR han expresado reparos sobre la continuidad del jefe de Gabinete, aunque todavía no existe una posición unificada respecto de cómo actuarían ante una eventual votación de censura.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó pedidos de juicio político contra Milei y Adorni. Desde el oficialismo minimizaron la iniciativa y aseguraron que, en caso de avanzar formalmente, será rechazada por la comisión correspondiente.

Con el debate reprogramado para los próximos días, el Gobierno apuesta a sostener a uno de sus funcionarios más importantes mientras busca reunir apoyos para frenar la ofensiva parlamentaria impulsada por la oposición.