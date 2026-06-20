La Municipalidad organizó un operativo especial por el Día del Padre en La Piedad

Los horarios habilitados para Los visitantes serán por la mañana, de 7.30 a 13, y por la tarde, de 14 a 19 horas.

Hoy 22:09

Con motivo del Día del Padre, la Municipalidad de la Capital realizará este domingo un operativo especial para organizar el movimiento de personas y vehículos en el cementerio La Piedad.

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Los horarios habilitados para Los visitantes serán por la mañana, de 7.30 a 13, y por la tarde, de 14 a 19 horas.

En tanto, la misa para recordar a los difuntos se realizará a las 11 de la mañana y estará a cargo del padre Hector Barrera.

A lo largo de la jornada la Municipalidad dispuso que personal de la Dirección de tránsito y Transporte desarrolle un operativo para organizar la circulación vehicular en los alrededores del cementerio y en las calles internas del predio.

Por su parte, personal de Salud montará un puesto de control y primeros auxilios ante cualquier emergencia. En tanto, Calidad de Vida supervisará el cumplimiento de las normativas referidas al ordenamiento de la ciudad.