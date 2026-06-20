La intendente Fuentes y el secretario Benavente acompañaron la Cambiatón Mundialista en la Municipalidad

La actividad reunió a cientos de niños, jóvenes y familias en la explanada municipal, donde compartieron una jornada de intercambio de figuritas, juegos y propuestas recreativas vinculadas al fútbol.

Hoy 22:32

La intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, participaron de una nueva edición de la Cambiatón Mundialista, desarrollada en la explanada de la Municipalidad de la Capital con una importante convocatoria de vecinos.

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Durante la jornada, las autoridades recorrieron los distintos espacios destinados al intercambio de figuritas y dialogaron con niños, jóvenes y familias que se acercaron para completar sus álbumes y compartir su entusiasmo por el fútbol.

En ese marco, destacaron el valor de este tipo de iniciativas recreativas, que promueven el encuentro entre vecinos, fortalecen los vínculos comunitarios y generan espacios de integración para personas de todas las edades.

La propuesta contó además con diversas actividades complementarias, entre ellas torneos de metegol, sorteos de camisetas, música y entretenimientos para toda la familia.

La Cambiatón Mundialista volvió a consolidarse como una de las actividades recreativas más convocantes de la ciudad, ofreciendo un espacio de participación y convivencia que reunió a cientos de santiagueños en un clima de alegría y camaradería.