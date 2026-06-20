Video: salieron a la luz imágenes de Jésica Cirio junto a fajos de dólares

Las imágenes fueron incorporadas a la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El entorno de la conductora denunció una obtención ilegal del material.

Hoy 22:44

En las últimas horas se difundieron videos en los que Jésica Cirio aparece en un vestidor junto a numerosos fajos de dólares, imágenes que fueron incorporadas a la causa judicial que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y que también involucra a su exesposo, Martín Insaurralde.

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El material fue publicado por el periodista Diego Cabot y, según trascendió, habría sido grabado durante 2023 en una vivienda ubicada en Fincas de San Vicente, donde la conductora y el exintendente de Lomas de Zamora convivieron durante varios años.

En las imágenes pueden observarse fajos de billetes envueltos en bolsas transparentes y distribuidos en cajones y estantes de un vestidor. De acuerdo con la publicación, la grabación habría sido realizada por la propia conductora.

La difusión de estos videos se produce en el marco de una investigación que ya tuvo avances judiciales. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Sofía Clerici y Cirio en la causa que analiza la evolución patrimonial de los involucrados.

La residencia donde habrían sido registradas las imágenes contaba con amplias comodidades, entre ellas gimnasio, piscina, cancha de fútbol, quincho y paneles solares. Según trascendió, el vestidor donde aparecen los dólares formaba parte del sector privado que ocupaba la entonces pareja en la planta alta de la vivienda.

La investigación se originó en octubre de 2023, luego de que se hiciera público el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici, episodio que derivó en una serie de medidas judiciales sobre su patrimonio y el de su entorno.

Por su parte, desde el estudio jurídico que representa a Cirio sostuvieron que la conductora viene siendo víctima de extorsiones relacionadas con ese material desde hace más de un año. Según explicaron, ella ya había realizado una denuncia ante la fiscalía correspondiente y aseguran que las imágenes fueron obtenidas de manera ilegítima.

Además, indicaron que existen actuaciones notariales y judiciales previas que acreditarían que la conductora había advertido sobre la existencia de esos videos y las amenazas vinculadas a su difusión mucho antes de que salieran a la luz públicamente.