Más allá de julio, el Gobierno deberá afrontar pagos por casi US$27.000 millones hasta 2027

Tras asegurar el pago de US$4.400 millones previsto para julio, el foco ahora está puesto en los vencimientos de los próximos dos años.

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El Gobierno nacional logró despejar la incertidumbre en torno al pago de bonos por unos US$4.400 millones previsto para el próximo 9 de julio, gracias a una combinación de financiamiento internacional, préstamos de entidades comerciales y recursos disponibles en las cuentas del Tesoro.

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Según trascendió, los avales otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial permitirán al Ministerio de Economía acceder a nuevos créditos, mientras que el Tesoro cuenta además con depósitos en pesos y dólares en el Banco Central para completar el compromiso.

A ello se sumaría un nuevo acuerdo de recompra de activos, conocido como repo, por aproximadamente US$6.000 millones, además de futuras colocaciones de deuda en moneda extranjera e ingresos derivados de privatizaciones.

Sin embargo, una vez superado el vencimiento de julio, el panorama financiero continúa presentando desafíos. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora 1816, la Argentina deberá afrontar compromisos por alrededor de US$26.800 millones hasta el final del mandato del presidente Javier Milei.

Entre las principales obligaciones figuran vencimientos de bonos en dólares por US$10.400 millones durante 2027, pagos netos al FMI por unos US$7.900 millones, compromisos con el Club de París por US$500 millones entre 2026 y 2027, además de obligaciones vinculadas a los bonos Bopreal y a los acuerdos repo que mantiene el Banco Central.

El informe sostiene que, considerando los depósitos en dólares del Tesoro, las garantías aportadas por organismos internacionales y la posibilidad de refinanciar parte de los repos vigentes, el Gobierno tendría cubiertos cerca de US$13.000 millones. De este modo, todavía restaría obtener una cifra similar para garantizar todos los pagos previstos hasta fines de 2027.

Los analistas consideran que ese financiamiento podría obtenerse mediante nuevas emisiones de deuda, una eventual reapertura del mercado internacional, futuros acuerdos con el FMI o incluso a través del uso de reservas.

En ese sentido, Bank of America recomendó recientemente aprovechar la baja del riesgo país para emitir bonos internacionales y fortalecer el perfil financiero de los próximos años. Desde distintas consultoras señalan que el Gobierno analiza alternativas para recuperar acceso al crédito externo y reducir la presión que implican los vencimientos previstos para el tramo final de la gestión.

A pesar de ello, los especialistas coinciden en que actualmente no existen señales de riesgo de incumplimiento para los compromisos previstos durante 2027, un dato que consideran relevante de cara al próximo proceso electoral y a la estabilidad financiera del país.