Crece la tensión por Adorni: el Gobierno deja su futuro en manos del Congreso

El Gobierno nacional decidió sostener a Manuel Adorni en su cargo y descarta pedirle la renuncia mientras continúe la disputa política y parlamentaria en torno a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de Gabinete.

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Si bien el oficialismo consiguió postergar por una semana el tratamiento de los proyectos impulsados por la oposición, el tema volverá a discutirse en el Senado el próximo 25 de junio, cuando podría avanzar un pedido de interpelación contra el funcionario.

Desde la Casa Rosada consideran que una eventual destitución a través del Congreso sentaría un precedente complejo para futuras administraciones y remarcan que la continuidad de Adorni dependerá exclusivamente del resultado del proceso legislativo.

En ese contexto, la estrategia oficial apunta a ganar tiempo y descomprimir la situación mediante el informe de gestión que el jefe de Gabinete brindará el próximo 2 de julio, además de las negociaciones que se mantienen con distintos bloques parlamentarios.

Las conversaciones son encabezadas por la senadora Patricia Bullrich, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, quienes buscan evitar que prospere la ofensiva opositora.

Mientras tanto, referentes de La Libertad Avanza insisten en que los intentos de interpelación y eventual moción de censura exceden al kirchnerismo y responden a una presión política más amplia para debilitar al Gobierno.

En el oficialismo sostienen además que una eventual salida de Adorni no pondría fin al conflicto político y afirman que los cuestionamientos terminarían apuntando directamente contra el presidente Javier Milei.

La situación también genera tensiones entre los aliados parlamentarios del Gobierno. Sectores del PRO y de la UCR consideran que la renuncia del funcionario podría evitar una votación incómoda junto al kirchnerismo, aunque dentro de ambos espacios existen posiciones divididas.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano, distanciada del oficialismo, presentó pedidos de juicio político contra Milei y Adorni, una iniciativa que desde La Libertad Avanza consideran inviable y destinada a ser rechazada.

Por ahora, el Gobierno apuesta a sostener al jefe de Gabinete y trasladar la discusión al ámbito legislativo, donde en los próximos días se definirá si la oposición logra reunir los apoyos necesarios para avanzar con las medidas impulsadas contra el funcionario.