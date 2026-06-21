Incendio en El Huaico deja a mujer con quemaduras y daños materiales

Un incendio en Barrio El Huaico, Salta, dejó a una mujer con quemaduras que requirieron atención médica y causó severos daños materiales en la vivienda afectada.

Hoy 01:33

En la noche del viernes, un incendio en El Huaico generó una situación de emergencia al provocar importantes daños en una vivienda y dejar a una mujer con quemaduras de consideración.

El siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 21.15 en una casa situada en la zona norte de Salta. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Castañares y de la Policía de Salta fue crucial para controlar las llamas, que amenazaban con expandirse.

Según informes de medios locales, el incendio se originó de manera accidental debido a una falla mecánica en una motocicleta que presentaba una pérdida de combustible, lo cual provocó la combustión inicial y la rápida propagación del fuego.

Durante el incidente, la propietaria de la vivienda intentó rescatar sus pertenencias y sufrió quemaduras de primer grado en ambas piernas. Fue asistida por el personal del SAMEC y posteriormente trasladada al hospital San Bernardo para recibir atención médica adecuada.

El incendio no solo afectó a la mujer, sino que también causó daños materiales significativos. La estructura de la vivienda sufrió pérdidas totales y parciales, abarcando electrodomésticos, muebles y otros bienes del hogar.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad en el hogar y la necesidad de realizar un mantenimiento adecuado de los dispositivos eléctricos y mecánicos para prevenir futuros siniestros.