Detención por robo de celular en Jujuy durante operativo policial

Un sujeto fue aprehendido en Jujuy por la policía provincial tras un robo de celular ocurrido cerca del Estadio 23 de Agosto.

Hoy 02:17

El pasado miércoles, motoristas de la policía de Jujuy detuvieron a un individuo en las inmediaciones del Estadio 23 de Agosto tras un robo de celular. Este hecho se originó cuando el Centro de Monitoreo 911 alertó a las autoridades sobre un robo en Av. El Éxodo.

Los agentes del Grupo Especial Motorizado se dirigieron al lugar y entrevistaron a la víctima, quien proporcionó detalles sobre el autor del robo. Gracias a esta información, los policías lograron identificar al sospechoso en las cercanías de la Fuente de las Américas.

Luego de realizar una consulta en el sistema CIAC, se verificó que el individuo tenía una solicitud de paradero vigente por comparendo, así como una prohibición de acercamiento. Este hallazgo fue crucial para la detención.

Durante la inspección de sus pertenencias, los agentes encontraron un teléfono celular, que posteriormente fue reconocido por la víctima como el objeto robado. Esta prueba fue fundamental para el caso.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia. La víctima también se presentó para realizar la denuncia formal, contribuyendo así a la investigación.

Este tipo de operativos demuestra el compromiso de la policía de Jujuy en la lucha contra el delito y la protección de los ciudadanos. Las acciones rápidas y coordinadas son esenciales para mantener la seguridad en la provincia.