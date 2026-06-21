Rescatan a diez mujeres de la explotación sexual en un spa de Caballito

La policía llevó a cabo un allanamiento en un spa de Caballito, rescatando a diez mujeres víctimas de explotación sexual y confiscando 32 teléfonos celulares, dinero y otros elementos de interés para la investigación.

Hoy 03:27

En un operativo policial realizado en el barrio de Caballito, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad rescató a diez mujeres víctimas de explotación sexual en una falsa casa de masajes.

El allanamiento se llevó a cabo en una propiedad ubicada en Beauchef al 500, tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la explotación de mujeres y el ingreso y egreso de hombres en el lugar.

La investigación, iniciada el 16 de abril de 2026, permitió a las autoridades reunir los elementos necesarios para obtener una orden judicial que autorizara el allanamiento y la identificación de las personas presentes.

Durante el operativo, se encontraron once mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por el personal de Migraciones para verificar su situación legal.

El equipo especializado, en colaboración con la Dirección General de Protección Familiar, llevó a cabo entrevistas con las víctimas para obtener información sobre su situación y los delitos cometidos en el lugar.

Los agentes secuestraron 32 teléfonos celulares, además de dinero y anotaciones, elementos que se consideran cruciales para la investigación en curso.

Finalmente, la Agencia Gubernamental de Control clausuró el inmueble, mientras que la Justicia ordenó el cierre del lugar y la detención de una mujer paraguaya que regía el spa, en el marco de las acciones judiciales que se llevan a cabo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal.