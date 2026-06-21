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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 8º
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La luna azul de mayo 2026 transformará tu vida laboral y personal

La segunda luna llena de mayo de 2026 traerá energías transformadoras que impactarán directamente en tu vida laboral, afectiva y económica según tu signo zodiacal.

Hoy 05:31

El próximo 31 de mayo de 2026, el cielo será testigo de un evento astronómico excepcional: la segunda luna llena del mes, conocida como luna azul, que también será una microluna debido a su distancia máxima de la Tierra.

A pesar de su lejanía, la potencia de esta luna azul está destinada a provocar un cierre significativo del ciclo lunar actual, lo que abrirá una ventana propicia para desprenderse de viejas ataduras y manifestar grandes objetivos a largo plazo.

Para cada signo zodiacal, el impacto de la luna azul será distinto. Aries experimentará una búsqueda de honestidad radical, llevando a replantear valores y actuar con autenticidad.

En el caso de Tauro, emociones reprimidas empezarán a emerger, mientras que Géminis deberá aceptar las imperfecciones de sus seres queridos para construir relaciones más honestas y saludables.

Por su parte, Cáncer encontrará el momento ideal para abandonar rutinas obsoletas, y Leo deberá utilizar su fuerza interior para superar los desafíos que se presenten.

Virgo se beneficiará al reconectar con sus sueños de infancia, mientras que Libra tendrá que gestionar su tiempo para no verse abrumado por compromisos sociales.

Por último, Acuario debe recordar que el apoyo de amigos está disponible, y Piscis encontrará una propuesta laboral que revitalizará su carrera, siendo clave la confianza en sus habilidades.

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