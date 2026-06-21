Violento derrape en plena avenida Belgrano deja a un motociclista herido de gravedad

El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana, frente a un local de comidas rápidas, y movilizó a los servicios de emergencia.

Hoy 06:33

Un grave accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo sobre avenida Belgrano y Chasqui, justo frente a un conocido local de comidas rápidas.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana y tuvo como protagonista a una motocicleta, cuyo conductor resultó gravemente herido.

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