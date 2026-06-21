Jenna Ortega se prepara para estrenar “Klara y el sol”, su nueva apuesta de ciencia ficción

La actriz de “Merlina” protagoniza la adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro, dirigida por Taika Waititi, en una historia sobre inteligencia artificial y soledad en un futuro distópico.

Hoy 07:41

Puede que Jenna Ortega esté actualmente enfocada en el rodaje de la tercera temporada de “Merlina”, pero en breve deberá dividir su agenda para afrontar nuevos compromisos, entre ellos la promoción de sus próximos proyectos cinematográficos de ciencia ficción. El primero en llegar será “Klara y el sol”.

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La película está basada en la aclamada novela homónima de Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés y ganador del Premio Nobel de Literatura, quien publicó esta obra tras recibir el galardón. La adaptación cinematográfica cuenta con la dirección de Taika Waititi, conocido por títulos como “Jojo Rabbit” y “Thor: Ragnarok”, mientras que el guion corre por cuenta de Dahvi Waller (“Mrs. America”).

En esta historia, Ortega dará vida a Klara, un robot diseñado como “amiga artificial” (AA), en un futuro distópico. Su rutina transcurre en una tienda, donde espera ser elegida por una familia que necesite sus servicios y le brinde un hogar.

Aunque estas inteligencias artificiales están pensadas principalmente para el cuidado de niños, también cumplen otras funciones. Sin embargo, Klara se destaca por ser un caso especial: es más observadora, sensible y autoconsciente que otras de su tipo. Desde el escaparate, analiza el comportamiento humano y se cuestiona el mundo que la rodea.

Finalmente, una familia decide llevarla a vivir a una granja, donde Klara tendrá la oportunidad de explorar un mundo mucho más amplio y complejo que el que conocía, enfrentándose a nuevas experiencias que pondrán a prueba su comprensión de la humanidad.

Una mirada sensible sobre la inteligencia artificial

Lejos de plantear una visión puramente tecnológica, “Klara y el sol” propone una reflexión sobre el rol de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, especialmente en relación con la soledad y los vínculos humanos. Tanto la novela como la película buscan mostrar cómo estas tecnologías podrían convertirse en una herramienta para acompañar y asistir a las personas.

En el marco de la promoción, la revista Vanity Fair difundió las primeras imágenes oficiales del film. En una de ellas se ve a Klara corriendo por un campo, posiblemente recargando su energía a través de la luz solar. Otra muestra al personaje junto a Amy Adams, quien interpreta a Chrissie, mientras que una tercera escena presenta un atardecer en el que Klara comparte un momento con Josie (Mia Tharia), acompañadas por una radio clásica, un elemento que podría reflejar el estilo característico de Waititi.

Jenna Ortega

El elenco de la película incluye a Amy Adams, Natasha Lyonne, Simon Baker, Harry Greenwood, Mia Tharia, Davida McKenzie, Aran Murphy, Eden Perkins, Sebastian Tang, Rachel Forman y Alexandra Hall.

Con una combinación de ciencia ficción, sensibilidad emocional y reflexión social, “Klara y el sol” se perfila como uno de los estrenos más interesantes dentro del género en los próximos meses.